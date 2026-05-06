Serija 'Tajne prošlosti' vraća se na TV: Evo kad možete gledati nove epizode turske serije

U nastavku priče odnosi među likovima postaju sve napetiji, a tajne koje su se dugo skrivale počinju izlaziti na površinu...

Omiljena turska serija 'Tajne prošlosti' vraća se na Novu TV s novim epizodama od ponedjeljka, 11. svibnja. U nastavku priče odnosi među likovima postaju sve napetiji, a tajne koje su se dugo skrivale počinju izlaziti na površinu. Zeynep i Serhat pokušat će uvjeriti javnost da je njihov brak stvaran, no njihova će odluka otvoriti nova pitanja, sumnje i sukobe. Dok jedni pokušavaju zaštititi obitelj, drugi će koristiti svaku priliku za osvetu, ucjene i razotkrivanje prošlosti.

Berrak ne odustaje od svojih planova, Cihan se nalazi u sve opasnijoj situaciji, a Azra će se suočiti s posljedicama odluka koje bi joj mogle promijeniti život. Kaderin dolazak u novi dom donijet će radost, ali i nove napetosti među djecom, dok će Zeynep sve teže balansirati između svoje obitelji, Serhata i odgovornosti koju je preuzela.

U trenucima kada povjeruje da su je svi zaboravili, Zeynep će doživjeti iznenađenje koje će je dirnuti, ali i otvoriti nova pitanja. Dok se obitelj naizgled ponovno okuplja, iza kulisa se sklapaju opasni dogovori koji bi mogli imati dalekosežne posljedice. Neočekivani susret iz prošlosti šokirat će Zeynep, a otkriće da joj je najbliža osoba prešutjela istinu uzdrmat će temelje njihova odnosa.

Nove epizode ne propustite od ponedjeljka, 11. svibnja, u večernjem terminu na Novoj TV!

