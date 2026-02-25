Serija 'The Madison' s Michelle Pfeiffer i Kurtom Russellom stiže u ožujku u Hrvatsku...

SkyShowtime predstavio je trailer za seriju The Madison, dirljivu ljubavnu priču ispričanu kroz iznimno osobnu obiteljsku dramu o snazi i promjenama, autora Taylora Sheridana, nominiranog za Oscara.

Foto: Emerson Miller /Paramount +

U glavnim su ulogama Michelle Pfeiffer, nominirana za Oscara, i Kurt Russell, nominiran za nagradu Zlatni globus. Prve dvije epizode ove uzbudljive serije premijerno će biti prikazane 27. ožujka ekskluzivno na SkyShowtimeu, a nove će epizode zatim izlaziti svaki tjedan.

The Madison je Sheridanovo najintimnije djelo do sada, a radnja se odvija u dva različita svijeta: prekrasnoj prirodi Montane i užurbanom Manhattanu. Predmet Sheridanove analize ovaj su put veze koje drže obitelj na okupu.

Foto: Emerson Miller /Paramount +

Tuga i ljudska povezanost

Prva sezona serije The Madison ima šest epizoda u kojima upoznajemo obitelj Clyburn. U emotivnoj intimnoj priči o tuzi i ljudskoj povezanosti, pratimo život ove njujorške obitelji u dolini rijeke Madison u središnjoj Montani. Uz Michelle Pfeiffer i Kurta Russella, u seriji glume i Beau Garrett (Ulica krijesnica), Elle Chapman (Čovjek zvan Otto), Patrick J. Adams (Face), Amiah Miller (Planet majmuna: Rat), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (Problem 3 tijela), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923) te Matthew Fox (Izgubljeni) i Will Arnett (Čujemo li se?).

Foto: Emerson Miller /Paramount +

Izvršni producenti serije The Madison su Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell i Keith Cox. Svih šest epizoda prve sezone režirala je Christina Alexandra Voros. Seriju produciraju Paramount Television Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions, a distribuira je Paramount Global Content Distribution