Serijal 'Poštari' opet na HRT-u, redatelj Markoš nam otkriva: Tražio sam senzibilitet likova

Serijal 'Poštari', koji je za Hrvatsku radioteleviziju proizvela producentska kuća Embrio Production iz Svete Nedelje, uvršten je na Your Way International Film Festival, koji će biti na Malti, u Valletti, 25. studenog 2025. godine. Redatelj, scenarist, snimatelj i montažer ovog serijala, koji je sve primjećeniji diljem svijeta, je Goran Markoš, a producent Dario Domitrović.

'Poštari' u pet priča opisuju različite sudbine i mnogobrojne izazove s kojima se susreću poštari. Dočaravaju uvjete u kojima oni u Hrvatskoj rade te, snimajući različite krajeve, dokumentaristički su zabilježeni i portretirani različite mentalitete ljudi koji ondje žive.

Foto: PROMO

- Sve je počelo od Bukowskog, on je bio poštar, čitao sam njegovu knjigu i onda u kvartu gledao lokalne poštare. Shvatio sam da se nije mnogo promijenilo, čovjek je i dalje oslonjen na čovjeka i želio sam to dokumentaristički popratiti - rekao nam je Goran Markoš.

Od četvrtka na HRT-u počinje repriza serijala, a osim u Valletti, sve zapaženiji serijal nedavno su uvrstili u program međunarodnog filmskog festivala Black Owl Festival u turskom gradu Bodrumu, a i distribucijska filmska kuća Echelon Studios iz Los Angelesa potpisala je već ugovor s producentskom kućom Embrio Production iz Svete Nedelje vezano za distribuciju 'Poštara'.

Foto: PROMO

Serijal će se za početak distribuirati u Sjevernoj i Južnoj Americi te Aziji, prevest će ga na engleski, španjolski i kineski jezik.

- Veseli me taj uspjeh, pa zbog toga se i snimaju dokumentarci. Tražio sam senzibilitet kod likova, ne faktografiju, jer taj je posao posvuda isti, bez obzira na to odakle dolaziš. Bio mi je važan ljudski faktor, to se posvuda može prepoznati - dodao je Markoš.

Foto: PROMO