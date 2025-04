Seriju 'Adolescencija' pogledalo više od 96 milijuna ljudi: 'Svi se sada pitaju što mogu učiniti...'

Od početka prikazivanja na Netflixu 13. ožujka, više od 96 milijuna ljudi gledalo je britansku seriju od četiri epizode koja počinje prepadom naoružane policije u dom prestravljenog 13-godišnjeg dječaka optuženog za ubojstvo djevojčice, a završava sirovom ilustracijom boli njegove razorene obitelji.

Radnja između, sa svakom epizodom dugom sat vremena snimljenom u jednom vrtoglavom kadru, polako poništava početnu nevjericu da bi dječak mogao počiniti tako nasilan zločin.

Prikazuje toksičnu online kulturu poznatu kao manosfera u kojoj se uobičajena nesigurnost tinejdžera u pogledu privlačnosti i romantičnog neuspjeha može izobličiti u ogorčenost i mržnju prema suprotnom spolu.

- Postoje ljudi koji će to gledati i reći 'ali taj dječak to nije mogao'. Poanta je da taj dječak to može - rekla je Susie McDonald, izvršna direktorica dobrotvorne organizacije Tender koja educira djecu i odrasle o zdravim odnosima

- Odjednom ta mogućnost postane normalna, pa se počinjemo pitati, što zaboga možemo učiniti da spriječimo da se to dogodi?

Emisija zauzima vodeće mjesto na Netflixovoj top 10 globalnoj ljestvici i nalazi se na vrhu ljestvica u gotovo svim zemljama - od Brazila do Bahreina - za koje streaming platforma pruža podatke.

Foto: Netflix

- Premda se na površini čini kao da je riječ o 'vrlo britanskoj' produkciji... zapravo, temama kojima se bavi: što naša djeca rade na internetu, što slušaju... Mislim da je to jednako važno u Americi, kao što je i u Indiji, kao i u Australiji - rekao je filmski kritičar Kaleem Aftab za Reuters.

Portugalska policija sastavila je vodič za roditelje kako bi objasnila skriveno značenje emojija koje koriste mladi - sastavni dio zapleta u seriji.

Britanska policija pozvala je roditelje da potraže znakove je li njihovo dijete možda radikalizirano putem interneta, koristeći podatke koji pokazuju da je 60 posto upućivanja njezinu sustavu za prevenciju terorizma došlo od djece u dobi od 17 godina ili manje kako bi se istaknuo razmjer šireg problema.

Neugodna istina - ne znamo što djeca rade na internetu

“Adolescencija” je stigla i do doma britanskog premijera Keira Starmera koji ju je gledao sa sinom i kćeri tinejdžerima.

- Jako me pogodila - rekao je Starmer u izjavi, podupirući plan da serija bude dostupna školama diljem zemlje i potakne nacionalnu raspravu o pitanjima koja pokreće.

- Ovo nije izazov za koji političari mogu jednostavno donijeti zakone. Vjerujte mi, kad bih mogao povući polugu da ga riješim, to bih učinio - dodao je.

Matt Pinkett, autor koji se bavi problemom toksične muškosti i učitelj, opisao je kako ga je serija natjerala da se muči s idejama za pouku, ali je rekao da je treba pažljivo koristiti kako bi se izbjegla daljnja marginalizacija dječaka koji su već bili izloženi riziku od radikalizacije.

Foto: Netflix

Emisija je stvorila trenutak koji su aktivisti, policija i pedagozi čekali: javnost je spremna prihvatiti neugodnu istinu da ne znaju što im djeca rade na internetu i da im je svima potrebna pomoć.

- Ovo je početak nečega. Ono što moramo učiniti kao obrazovna profesija jest pobrinuti se da to iskoristimo - rekao je Pepe Di'Iasio, glavni tajnik Britanske udruge voditelja škola i fakulteta.

McDonald je rekao da Tender radi s Netflixom na izradi materijala koje učitelji mogu koristiti u školama, koristeći izvatke scenarija i isječke scena kako bi potaknuli širu raspravu.

- Ova (emisija) neće riješiti problem, ali je omogućila svima da zapravo primijete da problem postoji - rekla je.