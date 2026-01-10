Seriju "Obitelj Soprano" voljeli su i pravi mafijaši, a glavna uloga umalo je pripala drugome

"Tko želi poštovanje, treba poštovati druge", rekao je jednom prilikom Tony Soprano. Gledatelji poštovanje popularnoj seriji "Obitelj Soprano" daju još i danas, 27 godina nakon premijere prve epizode. Uspješna serija je na HBO-u debitirala 10. siječnja 1999. godine, a do danas je ostala jedna od najpopularnijih serija ikada snimljenih.

Antiheroja Tonyja Soprana utjelovio je pokojni James Gandolfini, njegovu suprugu Carmelu glumila je Edie Falco, a Jamie Lynn Sigler i Robert Iler u seriji su se pojavili kao njihova djeca Meadow i Anthony Jr. Serija "Obitelj Soprano" ima šest sezona, osvojila je 21 Emmy i pet Zlatnih globusa, a gledateljima su pružili jednu od najkontroverznijih završnih epizoda holivudske serije svih vremena.

Autor serije David Chase originalno je svoju priču o mafijašu koji odlazi na terapiju kako bi razgovarao o problemima koje ima s majkom kao film s Robertom de Nirom u glavnoj ulozi.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

- Menadžer Lloyd Braun mi je rekao kako su svi smatrali da imam dobru ideju koja bi mogla biti još bolja televizijska serija. Nikada prije nisam o priči razmišljao u smislu serije. Iako nisam mario za to hoćemo li napraviti seriju, vjerovao sam mu i imao je dobar instinkt - komentirao je Chase u razgovoru za časopis Written By. Nekoliko velikih kuća interesiralo se za seriju, no "Obitelj Soprano" je krenula u realizaciju tek nakon što je došla u ruke HBO-a.

Iako je danas teško zamisliti da bi Tonyja Soprana mogao glumiti bilo tko osim Jamesa Gandolfinija, Chase je u početku imao drugu ideju o glavnom glumcu. Za tu je ulogu namjeravao angažirati Stevea Van Zandta, američkoga glumca i člana E Street Banda Brucea Springsteena.

- Gledao sam njegov govor kada su primali The Rascals u Rock n' roll Kuću slavnih i bio je odličan. Rekao sam ženi da on mora imati glavnu ulogu u mojoj seriji - rekao je Chase u intervjuu za Vanity Fair 2012. godine. Van Zandt je na kraju čitavu seriju glumio Silvija Dantea, no Gandolfini je bio po svima bolji izbor za glavnu ulogu. Lorraine Bracco inicijalno je razmatrana za ulogu Carmele, no nije htjela tu ulogu. Dr. Melfi joj se više svidjela i agentu je komentirala da bi radije glumila nju. Ideja Jennifer Melfi autoru serije došla je iz stvarnoga života, a htio je prikazati vlastiti odnos s psihijatricom kod koje je odlazio na terapije.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Serija "Obitelj Soprano" lansirala je karijere brojnih producenata, od glumaca je napravila svjetske zvijezde, a tijekom emitiranja redovito je pomicala granice. Detektivi FBI-a su producentima serije otkrivali kako su stvarni mafijaši hvalili seriju te su bili iznenađeni koliko je vjerodostojna. Njihove razgovore čuli su dok su ih istraživali, no imena nikada nisu otkrili.

I sam James Gandolfini je u intervjuima govorio da su ga nepoznati ljudi znali kontaktirati samo da komentiraju njegove uspjehe na malim ekranima. Nisu svi imali riječi hvale, a prisjetio se jednom prilikom kako mu je nepoznati muškarac rekao da mafijaški šef nikada ne bi nosio kratke hlače u javnosti. Tony Soprano nakon tog poziva više se nije pojavio u kratkim hlačama u seriji.

James Gandolfini se tijekom snimanja serije rastao od supruge, a brojni detalji njihova privatnoga života tada su otkriveni javnosti. Između ostaloga, imao je velikih problema s drogama i alkoholom, a kasnije je i sam priznao da se borio s "brojnim demonima". Znao se ne javljati producentima te se jednostavno ne bi pojavio na setu. Jednom je prilikom "nestao" na četiri dana, zbog čega je serija pretrpjela goleme financijske gubitke. Gandolfini je preminuo u lipnju 2013. godine.