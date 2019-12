Sestra Georgea Michaela umrla na njegovu 3. godišnjicu smrti

Melanie Panayiotou, sestra glazbene legende Georgea Michaela, umrla je u 56. godini, točno tri godine od njegove smrti na Božić 2016. godine, piše Mirror. Frizerku je u njezinom londonskom domu 25. prosinca pronašla starija sestra Yioda Panayiotou.

- Policiju je u srijedu oko 19.35 sati nazvala hitna pomoć i izvijestila ih o iznenadnoj smrti žene na adresi Oak Hill Park, NW3 - javljaju iz metropolitanske policije. Istražitelji još rade na slučaju, a policija smrt ne tretira kao sumnjivu.

Foto: FABRIZIO CARTA

George i Melanie su bili vrlo bliski od rođenja, a ona je putovala svijetom s njim na vrhuncu njegove slave. Željela je svima dati do znanja da je njezin brat ponosan što je homoseksualac.

Foto: HEINZ-PETER BADER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Melanie je bila presretna kada je u studenom promovirala romantičnu dramu 'Posljednji Božić' koji je inspiriran Michaelovim hitom 'Last Christmas'. U filmu se puštaju i ostale njegove pjesme, kao i nikada objavljena 'This Is How (We Want You To Get High)'.

- Moja obitelj i ja nadamo se da uživate u filmu i glazbi našeg brata. On je obožavao Božić - rekla je tada.

Preminula je samo dva dana nakon što je objavila priopćenje u ime cijele obitelji u kojem se zahvalila Georgeovim obožavateljima za svu ljubav.