Sestra Jacksona: 'Volim brata, ali zlostavljao je maloljetnike...'

Dokumentarac 'Leaving Neverland' o pričama Jamesa Safechucka (41) i Wadea Robsona (36) koje je kralj popa Michael Jackson navodno seksualno zlostavljao podiže sve više prašine. Britanski Daily Mail pronašao je intervju LeToye Jackson iz 1993. godine u kojemu ona priznaje kako joj je brat pedofil.

Foto: Promo

- Michael Jackson je moj brat, ali ne mogu i neću biti tiha sudionica u njegovim zločinima protiv malene nevine djece. Ako budem šutjela, to znači da sam na njegovoj strani i da umanjujem žrtvu te djece, što je pogrešno - rekla je LeToye prije 22 godine za MTW nakon što su počele kružiti priče da je pjevač pedofil.

Foto: Youtube/screenshot

- Što bi muškarac od 35 godina radio s dječakom trideset dana? I ja sam žrtva zlostavljanja i znam da će djeca ostatak života biti uplašena. Volim svog brata, ali više mi je žao te djece - dodala je sestra.

I Jacksonov ranč, popularni 'Neverland' nakon pjevačeve smrti stavljen je na prodaju. Impozantno imanje koje se proteže na gotovo 1100 hektara, a nalazi se izvan Sante Barbare u Kaliforniji, prije četiri godine držalo je cijenu od 640 milijuna kuna.

Foto: Stefan Wermuth/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Imanje je godinama na lošem glasu zbog optužbi da je pjevač tamo zlostavljao djecu, a zbog toga nije bilo ni zainteresiranih kupaca. U međuvremenu, tvrtka za upravljanje fondovima 'Colony Capital' kojoj je po darovnom ugovoru pripalo imanje obnovila je 'Neverland'. Više nema zabavnog parka, a ranč je vratio originalan naziv 'Sycamore Valley Ranch' kako se zvao 80-ih prije nego što ga je kupio Jackson.

Foto: C3396/DPA/PIXSELL

- Bilo je puno vazelina na Neverlandu, jako puno u Michaelovoj spavaćoj sobi. Nisam ga ništa ispitivala jer je on bio moj šef, i bila sam tamo da obavljam svoj posao. U kući su postojale brojne tematske prostorije u kojima se družio s djecom, poput ružičaste sobe, željeznička soba, vojnička soba - rekla je Adrian McManus (56) . Navodno su dječaci pokojnog pjevača najviše posvećivali za vrijeme vikenda, kupali se s njim goli u jacuzziju, a on bi ih za to vrijeme držao za ruke i ljubio.