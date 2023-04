Sestra nestale BB Marijane je ispala iz 'Zadruge': Iscrpljena sam, tata me trebao voziti kući

Maja Kovačević u studiju je zaplakala nakon izlaska iz 'Zadruge' i pričala o svojoj obiteljskoj situaciji. Dok je bila u 'Zadruzi', preminuo je njezin otac Ivo Kovačević.

- Malo mi je drugačije iskustvo bilo. Bit ću skroz iskrena i reći ću da sam emotivno i psihički skrhana i iscrpljena. Unutra to nisam željela pokazati tim strancima. Neki su mi manje, neki više dragi, ali nisu prijatelji da bih dijelila osjećaje s njima. Meni je bilo jako teško. Pokušavala sam se izboriti da budem okej sama sa sobom svaki dan. Izgubila sam dva člana obitelji. Ušla sam da bih pružila nešto više sebi i obitelji i nikome nisam htjela do znanja kako sam. Stavljala sam lažni osmijeh na lice i treba mi da sad izbacim iz sebe sve što nosim. Otac je trebao biti tu da me odvede kući večeras - rekla je kroz suze.

Foto: Screenshot, Kurir.rs

Ivo Kovačević je do zadnjeg dana tražio kćer Marijanu, a Maju je trebao dovesti kući iz 'Zadruge'.

Podsjetimo, Marijana Seifert nestala je 27. travnja prošle godine. Udaljila se sa svoje adrese u Lastovskoj ulici u Zagrebu gdje je živjela sa suprugom i djecom. Nestanak je prijavio njezin suprug, a nedugo nakon toga na Savskom mostu pronađene su njezine osobne stvari.

