Na društvenim mrežama Dolly Parton dva tjedna nakon smrti objavljena emotivna poruka

Na službenim profilima pokojne Dolly Parton objavljena je poruka za njene fanove, dva tjedna nakon pjevačicine smrti.

- Vidim svjetlost vedrog, plavog jutra... Sve će biti u redu, bit će dobro - stoji u objavi koja je potpisana s 'Dolly' i popraćena emotikonom leptira koje je pjevačica voljela te su joj bili svojevrsni zaštitni znak; a riječ je o stihovima pjesme 'Light of a Clear Blue Morning' iz 1977. godine.

Smrt country ikone šokirala je svijet, a uslijedila je nakon mjeseci zdravstvenih problema zbog kojih je otkazala niz javnih pojavljivanja. Njezini predstavnici kazali su kako je preminula 25. kolovoza u 80. godini života, nakon 'kratke borbe s rakom', no nisu otkrili o kojoj je vrsti raka riječ. Nekoliko dana prije smrti, pjevačica je za časopis People rekla kako ima još mnogo toga što bi željela napraviti, uključujući otvaranje novog hotela i muzeja u Nashvilleu u saveznoj državi Tennessee.

Foto: Cathal McNaughton

Nakon njezine smrti guverner Tennesseeja Bill Lee i Međunarodna zračna luka Nashville žele preimenovati prometno čvorište u njezinu čast. Lee je rekao da je o prijedlogu razgovarao s Dollynim timom te da su njezini predstavnici zahvalili na toj gesti i poručili da su otvoreni za tu ideju, piše Daily Mail.

