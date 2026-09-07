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PORUKA NADE

Na društvenim mrežama Dolly Parton dva tjedna nakon smrti objavljena emotivna poruka

Piše Magdalena Mucić,
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Na društvenim mrežama Dolly Parton dva tjedna nakon smrti objavljena emotivna poruka
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Foto: ? Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL
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Na pjevačicinim društvenim mrežama objavljeni su stihovi njene stare pjesme, potpisani njenim imenom i emotikonom leptira koje je pjevačica voljela i koji su joj bili svojevrsni zaštitni znak

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Na službenim profilima pokojne Dolly Parton objavljena je poruka za njene fanove, dva tjedna nakon pjevačicine smrti. 

- Vidim svjetlost vedrog, plavog jutra... Sve će biti u redu, bit će dobro - stoji u objavi koja je potpisana s 'Dolly' i popraćena emotikonom leptira koje je pjevačica voljela te su joj bili svojevrsni zaštitni znak; a riječ je o stihovima pjesme 'Light of a Clear Blue Morning' iz 1977. godine. 

Smrt country ikone šokirala je svijet, a uslijedila je nakon mjeseci zdravstvenih problema zbog kojih je otkazala niz javnih pojavljivanja. Njezini predstavnici kazali su kako je preminula 25. kolovoza u 80. godini života, nakon 'kratke borbe s rakom', no nisu otkrili o kojoj je vrsti raka riječ. Nekoliko dana prije smrti, pjevačica je za časopis People rekla kako ima još mnogo toga što bi željela napraviti, uključujući otvaranje novog hotela i muzeja u Nashvilleu u saveznoj državi Tennessee.

Foto: Cathal McNaughton

Nakon njezine smrti guverner Tennesseeja Bill Lee i Međunarodna zračna luka Nashville žele preimenovati prometno čvorište u njezinu čast. Lee je rekao da je o prijedlogu razgovarao s Dollynim timom te da su njezini predstavnici zahvalili na toj gesti i poručili da su otvoreni za tu ideju, piše Daily Mail.

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