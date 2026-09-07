Na pjevačicinim društvenim mrežama objavljeni su stihovi njene stare pjesme, potpisani njenim imenom i emotikonom leptira koje je pjevačica voljela i koji su joj bili svojevrsni zaštitni znak
Na društvenim mrežama Dolly Parton dva tjedna nakon smrti objavljena emotivna poruka
Na službenim profilima pokojne Dolly Parton objavljena je poruka za njene fanove, dva tjedna nakon pjevačicine smrti.
- Vidim svjetlost vedrog, plavog jutra... Sve će biti u redu, bit će dobro - stoji u objavi koja je potpisana s 'Dolly' i popraćena emotikonom leptira koje je pjevačica voljela te su joj bili svojevrsni zaštitni znak; a riječ je o stihovima pjesme 'Light of a Clear Blue Morning' iz 1977. godine.
Smrt country ikone šokirala je svijet, a uslijedila je nakon mjeseci zdravstvenih problema zbog kojih je otkazala niz javnih pojavljivanja. Njezini predstavnici kazali su kako je preminula 25. kolovoza u 80. godini života, nakon 'kratke borbe s rakom', no nisu otkrili o kojoj je vrsti raka riječ. Nekoliko dana prije smrti, pjevačica je za časopis People rekla kako ima još mnogo toga što bi željela napraviti, uključujući otvaranje novog hotela i muzeja u Nashvilleu u saveznoj državi Tennessee.
Nakon njezine smrti guverner Tennesseeja Bill Lee i Međunarodna zračna luka Nashville žele preimenovati prometno čvorište u njezinu čast. Lee je rekao da je o prijedlogu razgovarao s Dollynim timom te da su njezini predstavnici zahvalili na toj gesti i poručili da su otvoreni za tu ideju, piše Daily Mail.
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