Sestra slavne Kate Moss je u problemima: Nagomilali su se dugovi, njena tvrtka ide u stečaj

Britanska manekenka i influencerica Lottie Moss (28) našla se u financijskim problemima nakon što je njezina tvrtka LottieM Ltd ušla u postupak likvidacije zbog velikog poreznog duga koji nije mogla podmiriti.

Prema pisanju britanskih medija, sestra Kate Moss je tijekom posljednjih godina ostvarivala značajne prihode putem jedne internetske platforme za sadržaj za odrasle, gdje je mjesečno zarađivala i do 30.000 funti. Međutim, nakon što je prošle godine odlučila napustiti tu platformu, njezini prihodi naglo su se smanjili, što je otežalo podmirivanje poreznih obveza prema britanskoj poreznoj upravi.

Foto: JUPA, TIMC10

Izvori bliski manekenki tvrde kako je dio financijskih problema započeo još tijekom pandemije, kada je zbog pada poslovnih angažmana morala koristiti novac iz rezervi svoje tvrtke kako bi pokrila osobne troškove. To je, navodno, ostavilo tvrtku bez dovoljno sredstava za podmirivanje postojećih dugova.

U posljednjih nekoliko mjeseci Lottie je pokušala pokrenuti nove projekte, uključujući YouTube kanal. Ipak, ti projekti zasad nisu donijeli dovoljno novca da bi se pokrili nagomilani dugovi.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Moss se odlučila na likvidaciju tvrtke kako bi se riješila dugovanja.

- Sve što sada želi jest prilika za novi početak. Želi ponovno izgraditi karijeru - rekao je izvor.

Lottie Moss je tijekom karijere surađivala s poznatim modnim brendovima poput Chanela i Calvina Kleina, a nedavno se pojavila i kao mentorica u njemačkoj verziji showa Top Model, koji vodi Heidi Klum. U javnosti je otvoreno govorila i o osobnim borbama s depresijom, anksioznošću i ovisnostima, ističući da su joj pritisak modne industrije i stalne usporedbe s poznatom sestrom dodatno otežavali situaciju.