Obavijesti

Show

Komentari 9
DANAS IVANA I ANA

Mika i Giba su nakon promjene spola objavili provokativne fotke: 'Prelijepe, svaka čast'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Mika i Giba su nakon promjene spola objavili provokativne fotke: 'Prelijepe, svaka čast'
8
Foto: Antonio Ahel

Miku i Gibu Vasića publika je upoznala u popularnom RTL-ovom realityju Big Brother. Danas su to sestre Ivana i Ana. Izazvale su brojne komplimente na društvenoj mreži

'Prelijepe ste, svaka čast', 'Dvije kraljice', 'Lijepe ste djevojke', samo su neki od komentara ispod fotografija sestara Nikolić, nekad Vasić, koju su ovih dana podijelile na Instagramu.

POSTALI SU ANA I IVANA Pojavile su se nove fotografije: Mika i Giba promijenili su spol, evo kako izgledaju danas...
Pojavile su se nove fotografije: Mika i Giba promijenili su spol, evo kako izgledaju danas...

Naime, Miku i Gibu Vasić, publika je upoznala u popularnom RTL-ovom realityju Big Brother, kada su svojim izgledom i ponašanjem privukli pažnju gledatelja. Od tada je prošlo dosta godina, a njihove su se sudbine u potpunosti promijenile.

Mika i Giba promijenili su spol i danas žive kao Ivana i Ana Nikolić. Sestre se vole sređivati i pozirati, a svojim provokativnim objavama često privlače brojne komplimente. Tako je bilo i nakon objave najnovijih fotografija na kojima su sestre pozirale u uskim, bijelim haljinama s jacuzzijem u pozadini, a na drugoj slici nazdravljaju s elegantnim čašama u ruci. 

Podsjetimo, Ivana živi u Njemačkoj, gdje uživa u luksuzu. Iako nema namjeru ulaziti u reality showove, vrlo je aktivna na društvenim mrežama i brzo je stekla veliki broj pratitelja. Otkrila je i da zarađuje putem OnlyFansa. Njezina sestra Ana, pak, poznata je po turbulentnoj vezi s dečkom Stefanom Kordom, s kojim je sudjelovala u reality showovima.

Beograd: Završen je reality show Zadruga 8 Elita
Beograd: Završen je reality show Zadruga 8 Elita | Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...
POVUKLA SE IZ JAVNOSTI

FOTO Od modne piste do mirnog života u Virovitici: Ovako se mijenjala Aleksandra Grdić...

Aleksandra Grdić (44), bivša manekenka i Miss Hrvatske, nekad je redovito punila modne piste i naslovnice. Bila je svuda - na revijama, u medijima, na eventima. No u jednom trenutku potpuno se povukla iz javnosti i okrenula mirnijem životu... Danas slavi 44. rođendan, a povodom toga ponovno je privukla pažnju javnosti
Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji Života na vagi prerano su nas napustili
TUŽNE SUDBINE

Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji Života na vagi prerano su nas napustili

Kandidati Neven, Danijel, Damir i Vanja, unatoč velikim rezultatima u showu 'Život na vagi', nažalost više nisu među nama
Evo kako je izgledao izbor za Miss Istarske županije u Peroju, prije nego što je izbio sukob
VEČER LJEPOTE

Evo kako je izgledao izbor za Miss Istarske županije u Peroju, prije nego što je izbio sukob

U prestižnom Lux Beach Clubu u Peroju, smještenom tik uz more, u ponedjeljak je u 18:30 sati bio izbor Miss Istarske županije, dio jubilarnog, 30. izdanja natjecanja Miss Hrvatske. Okupio je najljepše i najtalentiranije djevojke iz Istre, donio spoj elegancije, mediteranskog šarma i nezaboravne zabave u ambijentu koji oduzima dah. Međutim, sve to na kraju je zasjenila svađa koja je izbila. Naime, navodno je nakon izbora netko prolio piće na jednu od misica, a onda je došlo do naguravanja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025