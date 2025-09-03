Miku i Gibu Vasića publika je upoznala u popularnom RTL-ovom realityju Big Brother. Danas su to sestre Ivana i Ana. Izazvale su brojne komplimente na društvenoj mreži
Mika i Giba su nakon promjene spola objavili provokativne fotke: 'Prelijepe, svaka čast'
'Prelijepe ste, svaka čast', 'Dvije kraljice', 'Lijepe ste djevojke', samo su neki od komentara ispod fotografija sestara Nikolić, nekad Vasić, koju su ovih dana podijelile na Instagramu.
Naime, Miku i Gibu Vasić, publika je upoznala u popularnom RTL-ovom realityju Big Brother, kada su svojim izgledom i ponašanjem privukli pažnju gledatelja. Od tada je prošlo dosta godina, a njihove su se sudbine u potpunosti promijenile.
Mika i Giba promijenili su spol i danas žive kao Ivana i Ana Nikolić. Sestre se vole sređivati i pozirati, a svojim provokativnim objavama često privlače brojne komplimente. Tako je bilo i nakon objave najnovijih fotografija na kojima su sestre pozirale u uskim, bijelim haljinama s jacuzzijem u pozadini, a na drugoj slici nazdravljaju s elegantnim čašama u ruci.
Podsjetimo, Ivana živi u Njemačkoj, gdje uživa u luksuzu. Iako nema namjeru ulaziti u reality showove, vrlo je aktivna na društvenim mrežama i brzo je stekla veliki broj pratitelja. Otkrila je i da zarađuje putem OnlyFansa. Njezina sestra Ana, pak, poznata je po turbulentnoj vezi s dečkom Stefanom Kordom, s kojim je sudjelovala u reality showovima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+