Sestri Hailey Bieber prijeti do godinu dana zatvora: Potukla se s redarima, bacila tampon...

Alaia Baldwin Aronow, starija sestra poznate manekenke Hailey Bieber i kći glumca Stephena Baldwina, suočava se s mogućom zatvorskom kaznom nakon što su tužitelji u Georgiji službeno podigli optužnicu protiv nje zbog incidenta u noćnom klubu koji se dogodio prije gotovo dvije godine. Skandal, koji uključuje optužbe za napad na tri zaposlenika i bacanje korištenog tampona, sada je dobio sudski epilog koji bi 33-godišnju manekenku mogao stajati do godinu dana slobode.

Nakon što je slučaj mjesecima bio u mirovanju, tužitelji su prije nekoliko dana podnijeli sudske dokumente u kojima se Alaia Baldwin Aronow tereti za četiri prekršaja među kojima su fizički napad i neovlašteni ulazak na posjed. Njezino prvo pojavljivanje pred sudom zakazano je za 23. travnja. Ako bude osuđena po najtežoj točki optužnice, onoj za fizički napad, prijeti joj do godine dana zatvora.

Foto: Profimedia

Njezin odvjetnički tim, koji čine Drew Findling i Cris Schneider, za medije je dao kratku izjavu, očito uvjeren u povoljan ishod.

- Ostajemo apsolutno uvjereni da će doći do pozitivnog rješenja - poručili su.

Incident koji je doveo do ovih ozbiljnih optužbi odigrao se 24. veljače 2024. godine u popularnom noćnom klubu Elan u gradu Savannah, u američkoj saveznoj državi Georgiji. Prema policijskom izvješću i izjavama svjedoka, sve je počelo kada je Aronow ušla u toalet namijenjen isključivo osoblju kluba.

Konobarica Haleigh Cauley ispričala je policiji, a kasnije i u intervjuu za TMZ, da je Aronow rekla kako joj je loše te da mora povratiti i promijeniti tampon. Cauley joj je navodno dopustila da na trenutak iskoristi toalet za osoblje. Međutim, kada se vratila provjeriti situaciju, zatekla ju je agresivna gošća. Tvrdila je da je Aronow u jednom trenutku izvadila korišteni tampon i zamahnula prema njoj, pri čemu ju je tampon dotaknuo po licu.

Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS

​- Rekla sam: 'Slušajte, morate izaći'. Imala je zastrašujući pogled u očima - ispričala je Cauley i dodala kako ju je Aronow prije toga upitala: 'Zar mi ne vjeruješ? Želiš li vidjeti?'

Nakon toga je pozvala osiguranje, što je dodatno razbjesnilo sestru Hailey Bieber. Prema sudskim dokumentima, Aronow je tada postala izrazito nasilna. Jednog zaštitara, Iana O'Neilla, navodno je uhvatila za kosu i iščupala mu pramen s tjemena, dok je drugog, Jacinta Hillsa, udarila nogom u međunožje dok su je pokušavali izvesti iz kluba. Vlasnik je na kraju pozvao policiju jer je odbijala napustiti posjed i nastavila se opirati.

Kada je policija stigla, Aronow je isprva tvrdila da je djelovala u samoobrani jer su je zaposlenici nasilno izbacivali te je negirala da je bacila tampon. Ipak, u policijskom izvješću stoji da je kasnije priznala taj čin. Njezin odvjetnik je nedugo nakon incidenta izjavio kako je njegovoj klijentici "neugodno i žao zbog događaja te večeri" te da "proaktivno poduzima korake kako bi osigurala da se tako nešto nikada ne ponovi".

Foto: Profimedia

Cijeli slučaj baca dodatnu sjenu na obitelj Baldwin, od koje se Hailey Bieber u intervjuima posljednjih godina pokušava distancirati, ističući kako je sada fokusirana isključivo na vlastitu obitelj sa suprugom, pjevačem Justinom Bieberom.