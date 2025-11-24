Obavijesti

HAILEY & JUSTIN

FOTO Pogledajte detalj koji je Hailey Bieber podijelila s proslave svog 29. rođendana

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Hailey Bieber proslavila je 29. rođendan uz supruga Justina Biebera, a fanovima je na Instagramu pokazala najnježnije trenutke slavljenja života, ljubavi i svoje male obitelji

Manekenka je svoj 29. rođendan proslavila u subotu, sa suprugom, sinom i bliskim ljudima. Dan kasnije, u nedjelju, podijelila je na Instagramu niz fotografija i videa s 'rođendanskog partija'.

Foto: Instagram

U jednom od najsimpatičnijih isječaka, Hailey i Justin drže se za ruke, a kamera ne prikazuje njihova lica, već samo stopala u čarapama. Jednostavan kadar, ali dovoljno intiman da pokaže koliko su povezani. Objava je otkrila i nježnu obiteljsku scenu - fotografiju Hailey i njihovog sina Jacka Bluesa, kako se voze u kolicima-triciklu. Hailey se, čini se, potpuno uživila u novu ulogu majke, ali nije zaboravila ni glamur.

Foto: Instagram

U istoj objavi manekenka je pokazala i raskošan aranžman bijelog cvijeća koji je dobila za rođendan, snježne pahulje koje padaju te nekoliko fotografija na kojima pozira u srebrnom šljokičastom topu i trapericama  - ležerno, ali itekako blistavo.

Uz objavu je kratko, ali znakovito poručila: 'Najbolji tjedan u 29. godini.'

Hailey i Justin poznaju se godinama - prvi put su se sreli još 2009. godine, tijekom jednog od njegovih nastupa u emisiji Today. Prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav pa su počeli hodati nekoliko godina kasnije. Zaručili su se 2018. tijekom romantične večere u lokalnom restoranu dok su bili na odmoru na Bahamima.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Iste godine vjenčali su se na ceremoniji u New Yorku, a godinu dana kasnije svoju su ljubav potvrdili i većom, glamuroznom ceremonijom pred više od 150 članova obitelji i prijatelja u Južnoj Karolini.

BROJNI IZAZOVI Hailey otkrila istinu o bračnoj krizi s Justinom: Nismo odustali
Hailey otkrila istinu o bračnoj krizi s Justinom: Nismo odustali

U kolovozu 2024. postali su roditelji po prvi put, kada im se rodio sin Jack Blues. Od tada Haileyine objave sve češće spajaju luksuz i glamur s prizorima toplog obiteljskog života.

Foto: Instagram

Rođendanskom slavlju prethodila je i elegantna svečana večera, kojom je Hailey ranije tijekom tjedna obilježila ulazak u 29. godinu. Fanovima je pokazala i djelić te atmosfere: martinije, ružičastu tortu  i sofisticirani ugođaj dostojan modno osviještene zvijezde.

Ako je suditi po njezinim riječima i objavama, Hailey u novu godinu života ulazi zaljubljena, ispunjena i – kako sama kaže – u najboljem tjednu svoje 29. godine.

