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'SNAKE ISLAND'

Set filma s Brodyjem i Pennom se seli na obalu: 'Film će se u Hrvatskoj snimati čak 19 dana'

Piše 24sata,
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Set filma s Brodyjem i Pennom se seli na obalu: 'Film će se u Hrvatskoj snimati čak 19 dana'
EKSKLUZIVNO: Zagreb: Sean Penn na snimanju filma Snake Island | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Film 'Snake Island' jučer je sniman ispred hotela Esplanade gdje su veliku pozornost prolaznika izazvali Sean Penn i Adrien Brody. Danas filmska ekipa kreće prema moru, a snimanje završavaju u Puli

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Vreće s pijeskom, barikade i vojnici s ukrajinskim amblemima jučer su privukli pažnju u samom centru Zagreba, gdje se snimao film 'Snake Island', triler-drama koja se temelji na tvrdnjama o sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. Na filmskom setu ispred hotela Esplanade viđeni su Oscarovci Adrien Brody i Sean Penn te Doug Liman, redatelj poznat po hitovima poput 'Bourneov identitet' i 'Na rubu budućnosti'. Datum izlaska filma još nije poznat, no kako javlja HRT, filmski set se danas iz Zagreba seli na obalu.

Zagreb: Adrien Brody na snimanji filma Snake Island
Zagreb: Adrien Brody na snimanji filma Snake Island | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- To je treći od 17 projekata koji su najavljeni u Hrvatskoj ove godine. Ima 19 snimajućih dana u Hrvatskoj što je jako puno. Kreću u pravcu Pule, gdje će početkom rujna završiti snimanje, a usput će se zaustaviti na još par lokacija - ispričao je ravnatelj HAVC-a Chris Marcich za HRT.

Zagreb: Adrien Brody na snimanji filma Snake Island EKSKLUZIVNO: Zagreb: Sean Penn na snimanju filma Snake Island Zagreb: Adrien Brody na snimanji filma Snake Island
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Susret holivudskih zvijezda na setu u Hrvatskoj zanimljiv je i zbog njihove zajedničke filmske prošlosti. Sean Penn i Adrien Brody već su dijelili set, i to u filmu koji se danas smatra jednim od najpoznatijih ratnih ostvarenja 90-ih - 'Tanka crvena linija' Terrencea Malicka iz 1998. godine. Penn je u filmu glumio prvog narednika Edwarda Welsha, dok je Brody utjelovio kaplara Geoffreyja Fifea. Film, smješten u vrijeme bitke za Guadalcanal u Drugom svjetskom ratu, okupio je impresivnu glumačku postavu u kojoj su bili i Jim Caviezel, Nick Nolte, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson i Jared Leto.

Zagreb: Adrien Brody na snimanji filma Snake Island
Zagreb: Adrien Brody na snimanji filma Snake Island | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Zanimljiva je i veza Seana Penna s redateljem 'Snake Islanda'. Penn i Doug Liman već su surađivali na filmu 'Poštena igra' iz 2010. godine. Riječ je o političkoj drami temeljenoj na stvarnoj priči o bivšoj agentici CIA-e Valerie Plame i njezinu suprugu Josephu Wilsonu. Naomi Watts igrala je Plame, dok je Penn utjelovio Wilsona, a Liman je bio redatelj.

Tako 'Snake Island' predstavlja zanimljiv filmski susret starih suradnika. Penn se nakon 16 godina ponovno našao pred kamerama u projektu koji režira Liman, dok se s Brodyjem vraća u istu filmsku priču gotovo tri desetljeća nakon 'Tanke crvene linije'.

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