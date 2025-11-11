Obavijesti

Show

Komentari 1
'JA ĆU BITI JA'

Seve: Album Moja stvar bio mi je najneprodavaniji. Imala sam 24 i bježala od Dalmatinke

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Seve: Album Moja stvar bio mi je najneprodavaniji. Imala sam 24 i bježala od Dalmatinke
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

S pjesmom 'Moja stvar' Splićanka je otvorila oba svoja zagrebačka koncerta u Areni. Ispričala je kako se, kada je napisala ovu pjesmu, tražila i htjela pobjeći od hitova koje je tad imala

Ovog je vikenda Severina (53) napunila Arenu, a na društvenim mrežama je podijelila kako nije uvijek sve bilo bajno. Ispričala je detalj s početka karijere i otkrila zbog čega je otvorila koncerte s pjesmom 'Moja stvar'.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Da je 'Moja stvar' Severini doista posebna govori činjenica da publici nije htjela otkriti s kojom će pjesmom otvoriti zagrebački koncert te ih je čak, otkrivši gotovo cijeli repertoar, prije nastupa pitala: 'Šta mislite, koja je prva pjesma?'.

RAT POJASEVA Kojoj remen bolje stoji? Seve na njemu ima svoje ime, a Grubnić Maju stegnuo sa sedam komada
Kojoj remen bolje stoji? Seve na njemu ima svoje ime, a Grubnić Maju stegnuo sa sedam komada

Severina je ove godine otkrila 'pozadinu' još jedne svoje pjesme. Naime, iza njezina hita 'Prijateljice' stoji emotivna priča, koju je podijelila i na svom Instagramu u ožujku ove godine.

Zagreb: Severina nastupila u prepunoj Areni
Zagreb: Severina nastupila u prepunoj Areni | Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Tekst za ovu pjesmu počela sam pisati još u srednjoj školi za moje prijateljice, bezbrižne i zaigrane, a refren sam dovršila ridajući u hotelskoj sobi u Zagrebu 1991., kad su mi javili da je Marica nastradala u saobraćajnoj nesreći. Tad me nazvala Anđela i rekla - moraš joj napisati pjesmu... Glazbu sam napisala kasnije i izdala je na albumu 'Djevojka sa sela'. Trebala se zvati 'Hej Marice, moja prijateljice', ali nisam željela dirati rane njenih roditelja… a i svih nas koji smo ju voljeli... - napisala je onda Severina.

NASTUP U ARENI FOTO 'Pogled ispod resica': Severina ni drugi dan koncerta nije skidala svoj 'dlakavi' šešir
FOTO 'Pogled ispod resica': Severina ni drugi dan koncerta nije skidala svoj 'dlakavi' šešir

- Bila je najljepša u razredu, svirala je violončelo. Odletjela je svome jugu. Njeni snovi su ostali nedosanjani, mi smo ostali bez nje, ali živi kroz pjesmu. I znam da je uvijek čuje, sada kroz glasove nekih mladih djevojaka - dodala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija
GLUMAC SLAVI 51. ROĐENDAN

FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija

Ljubavni život Leonarda DiCaprija postao je gotovo jednako popularan kao i njegova filmska karijera, jer se dugo nagađa da glumac ne izlazi sa ženama starijim od 25 godina. Brojne žene zarobile su srce slavnog zavodnika, a u galeriji donosimo pregled svih njegovih veza.
FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine
IMALA NEKOLIKO OPERACIJA

FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja inače danas slavi 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
Kastrati grli zagonetnu brinetu, a ljubio je golišavu Sinjanku
NOVA LJUBAV?

Kastrati grli zagonetnu brinetu, a ljubio je golišavu Sinjanku

U travnju je objavljeno kako su Sinjanka i nogometaš prekinuli, a on je sada na društvenoj mreži objavio fotografiju s brinetom, na kojoj izgledaju prisno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025