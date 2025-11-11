Seve: Album Moja stvar bio mi je najneprodavaniji. Imala sam 24 i bježala od Dalmatinke

Ovog je vikenda Severina (53) napunila Arenu, a na društvenim mrežama je podijelila kako nije uvijek sve bilo bajno. Ispričala je detalj s početka karijere i otkrila zbog čega je otvorila koncerte s pjesmom 'Moja stvar'.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Da je 'Moja stvar' Severini doista posebna govori činjenica da publici nije htjela otkriti s kojom će pjesmom otvoriti zagrebački koncert te ih je čak, otkrivši gotovo cijeli repertoar, prije nastupa pitala: 'Šta mislite, koja je prva pjesma?'.

Severina je ove godine otkrila 'pozadinu' još jedne svoje pjesme. Naime, iza njezina hita 'Prijateljice' stoji emotivna priča, koju je podijelila i na svom Instagramu u ožujku ove godine.

Zagreb: Severina nastupila u prepunoj Areni | Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Tekst za ovu pjesmu počela sam pisati još u srednjoj školi za moje prijateljice, bezbrižne i zaigrane, a refren sam dovršila ridajući u hotelskoj sobi u Zagrebu 1991., kad su mi javili da je Marica nastradala u saobraćajnoj nesreći. Tad me nazvala Anđela i rekla - moraš joj napisati pjesmu... Glazbu sam napisala kasnije i izdala je na albumu 'Djevojka sa sela'. Trebala se zvati 'Hej Marice, moja prijateljice', ali nisam željela dirati rane njenih roditelja… a i svih nas koji smo ju voljeli... - napisala je onda Severina.

- Bila je najljepša u razredu, svirala je violončelo. Odletjela je svome jugu. Njeni snovi su ostali nedosanjani, mi smo ostali bez nje, ali živi kroz pjesmu. I znam da je uvijek čuje, sada kroz glasove nekih mladih djevojaka - dodala je.