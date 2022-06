Seve i Lille išle u istu osnovnu školu: 'Uhvati me nostalgija kada se prisjetim tih dana...'

Brojna estradna imena išla su u najstariju splitsku osnovnu školu, koju zovu i rasadnikom talenata, a osnovna škola Dobri u Split slavi 90. rođendan.

U školu koja se ranije zvala Nenad Ravlić išli su Goran Karan (58), Lidija Bačić (36), Severina (50), Doris Dragović (61), Jasmin Stavros (67), Hari Rončević (58)...

Severina se prisjetila školskih dana.

- Išla sam i u školu Đordano Borovčić - Kurir, a razrednica je bila prekrasna učiteljica, Ksenija Vidošević. Ona je prepoznala moju muzikalnost od prvog razreda te sam morala uvijek izlaziti na ploču i otpjevati pred razredom neku pjesmicu ili svirati ksilofon ili melodiku. Ali je hvalila moju gibljivost, jer sam bila dobra na gredi i kozliću. Naime, tada sam htjela biti Nadia Comăneci. Također smo svi od prvog do četvrtog razreda išli na folklor koji je ona vodila. Otpjevala sam solo sve bitke za Kozaru, Zelengoru, Kadinjaču, sve s pionirskom kapom - ispričala je pjevačica za Slobodnu Dalmaciju.

- Od petog razreda učiteljica glazbenog i voditeljica zbora bila mi je gospođa Katalinić. Jako se ljutila na mene jer nisam imala vremena za zbor. Već sam s 10 godina otišla u KUD Mozaik i u muzičku školu pa bi mi oprostila, al s obrvom prema gore i prstom ko laserom uperenim u mene i riječima: 'Imaš vrimena za ladit zube (pričat), a nemaš za zbor, aaa? - prisjetila se.

Priznala je ona i da joj je najdraži predmet bio hrvatski jezik, ali da joj je bilo drago i domaćinstvo.

- Šteta da tog predmeta više nema u školama. Učitelj iz tjelesnog me slao na takmičenja iz trčanja za školu. Moja razrednica Ksenija me došla posjetiti u rodilištu... Pamtim sve iz razreda - rekla je.

O bivšoj školi oglasila se i Lidija Bačić.

- Najbolja škola u Splitu, sritno djetinjstvo, to je prvo što mi pada na pamet. Najteža mi je bila matematika, najlakši engleski jezik. Imala sam super prijatelje, neke još i danas srećem. U školu sam kasnila, ali i izbivala zbog glazbenih nastupa, volila sam glazbu, likovni i to vrime. Bila sam malo na svoju stranu, ali dobra kao ime moje škole...Pamtim da sam čekala marendu i bila prva u redu za sendviče i bublice. Pamtim i ulice i sve detalje na putu od Marmontove do škole, uvik me uhvati nostalgija kad prođem tamo - ispričala je.

