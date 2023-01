Seve ne može izdati novi album zbog duga od 30.000 €? Evo što nam kažu iz Bregovićevog tima

Severina (50) prije dvije godine najavila je izlazak novog albuma, no to se još nije dogodilo. Izlazak albuma koči Goran Bregović (72), objavio je srpski Kurir. Glazbenici su prijatelji i suradnici godinama, no on joj ne želi dati dozvolu da objavi album dok ne plati 30.000 eura za pjesme čiji je autor, citira Kurir neimenovani izvor. Nadalje pišu kako je Severina prvo kasnila sa snimanjem novog albuma, pa se predomislila oko izbora pjesama. Pa joj je navodno Aca Lukas, s kojim je trebala snimiti glavnu pjesmu na albumu, otkazao suradnju nakon što je u javnost izašlo da je SMS-ovima vrijeđala patrijarha Porfirija.