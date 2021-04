Splitska pjevačica Severina Kojić (48) je u intervjuu za srpski magazin Nedeljnik govorila o seksualnom nasilju, zlostavljanju i govoru mržnje, ali i o snimci s jahte koja je prije 17 godina izašla u javnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Seve je pohvalila hrabrost Milene Radulović i ostalih glumica koje su javno progovorile o seksualnom uznemiravanju.

- To je veliko olakšanje za sve žene. U Hrvatskoj je to pokrenulo lavinu na fakultetima, posebno na Akademiji dramskih umjetnosti. Nešto što je zapravo grozno, ali je otvorilo javni prostor koji o tome govori - rekla je.

Dotaknula se i snimke s jahte na kojoj je bila s tadašnjim partnerom Milanom Lučićem. Tada su je, tvrdi ona, optuživali da je video namjerno pustila u javnost da bi se ispromovirala.

- Nikad nisam tražila da moja intima izađe vani. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga, i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživjela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi pasati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dan-danas. Pa kad mi nemaju što reći, onda mi spominju tu nesretnu snimku s broda - govori Sevka.

Sjeća se da joj je tada podršku pružila Lepa Smoje, ali i mnogi drugi kolege.

- Moja Lepa Smoje me je tad nazvala i rekla: 'Mala, koji su to punjetari? Kad je ona stvar imala veze s moralom? Ko je to izmislija?' Peki me je tad nazvao da me nasmije i rekao: 'Pa ne možeš snimati sve u jednom kadru. Trebala si raskadrirati'. Arsen Dedić je pak krenuo telefonski razgovor na način: 'Kolegice, čujem da vam treba filmska glazba?'. Mater je bila najpreciznija, rekla je: 'Ajde, ćerce, jednom ćemo se tome smijat.' I smijemo se danas - kaže pjevačica, iako joj tada nije bilo lako. Šest mjeseci nije izašla iz kuće, rekla je.