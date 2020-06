Seve ponovno zaradila kaznenu prijavu pa je pozvala policiju...

<p>Pjevačica <strong>Severina Kojić</strong> (48) dobila je još jednu kaznenu prijavu, doznajemo od splitsko-dalmatinske policije, i to zato jer navodno nije predala dijete skrbniku, odnosno svom bivšem partneru <strong>Milanu Popoviću </strong>(54).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severinina drama na sudu</strong></p><p>- U svezi vašeg telefonskog upita možemo vas obavijestiti da je točna informacija da je danas u službene prostorije pristupio muškarac koji je podnio kaznenu prijavu zbog razloga kojeg ste naveli. Sva prikupljena dokumentacija i sačinjena pismena, kao i kaznena prijava, bit će dostavljeni na daljnje postupanje nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu specijaliziranom za mladež, kao i obavijest nadležnom Centru za socijalnu skrb - odgovorili su nam iz splitske policije.</p><p>Kako doznajemo, Severina je zbog Popovića pozvala policiju.</p><p>- Od strane ženske osobe zatražen je dolazak policije, policija je došla na mjesto događaja, ali nije bilo potrebe za postupanjem - kazali su nam iz splitske policije.</p><p>Podsjetimo, Popović i gospođa Kojić se još uvijek spore oko toga kod kojeg će roditelja dijete živjeti. Sud je lani u studenom donio nepravomoćnu presudu prema kojoj će dječak živjeti s ocem, dok će ga majka viđati u dogovorenim terminima. Tom presudom Severini je oduzeto pravo odlučivanja u pitanjima obrazovanja i zaštite djeteta, ali ona se na presudu žalila. Spis se još uvijek nalazi na Županijskom sudu u Splitu.</p><p>Inače, ova kaznena prijava je samo zadnji detalj u moru pravosudnog nereda između pjevačice i bivšeg muža. </p><p>Primjerice, prošlog tjedna na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nije došlo do mirenja između posvađanih bivših supružnika. Riječ je, naime, o privatnoj tužbi za klevetu koju je Popović podnio protiv Severine i njezina bivšeg odvjetnika. U međuvremenu, ona je izgubila još jedan sudski spor nakon što se žalila na privremenu mjeru Općinskoga građanskog suda u Zagrebu iz srpnja 2019., prema kojoj ne smije objavljivati fotografije svog maloljetnog sina na društvenim mrežama. Naime, Županijski sud u Dubrovniku je u listopadu 2019. potvrdio prvostupanjsku privremenu mjeru, ali Seve se na nju oglušila pa je nastavila objavljivati fotografije dječaka. Radi se o privremenoj mjeri koja vrijedi do okončanja parnice između bivših partnera. Neslužbeno doznajemo da će Severina morati platiti novčanu kaznu u još neutvrđenom iznosu, a o svoti koja će biti veća od nekoliko desetaka tisuća kuna, odlučit će Općinski građanski sud u Zagrebu, u čijoj je nadležnosti ovaj predmet.</p><p>Obratili smo se i Severininom PR menadžeru <strong>Davoru Grginu</strong>.</p><p>- Prema našim saznanjima sve kaznene prijave protiv Severine Kojić su odbačene, a o novima nemamo nikakva saznanja - rekao nam je Grgin.</p>