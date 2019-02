Severina dočekala prvi Huljićev hit: 'Mislio sam na nju na plaži'

Teško mi je pričati o pisanju pjesama, bio je takav trenutak da smo dogovorili suradnju kod mene u Stanićima, jedno ljeto i kad je došlo to vrijeme onda smo napravili pjesmu, rekao nam je Tonči Huljić (57).

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Glazbenik, tekstopisac i glazbeni producent napisao je pjesmu 'Oću s tobom živit' za novi album Severine Kojić (46).

Huljića je posebno nasmijalo pitanje kako je došlo do suradnje s pjevačicom te nam je kroz smijeh rekao:

- Nismo mi Putin i Trump da dogovaramo preliminarne sastanke, te se stvari il dese ili ne dese - nastavio se smijati te je dodao: 'Na plaži, u mene doma, na plaži je nastala'.

Foto: PROMO

U nekoliko navrata objasnio je i da ne voli pisati pjesme za izvođače koje samostalno nije izgradio.

- Nisam čovjek koji voli da gostuje kao autor tekstova u karijerama koje već postoje, Severina je izuzetak - objasnio je. Dodao je kako se nada da će se pjesma uroditi plodom i svidjeti se publici.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Pjevačica je album najavljivala za ljeto, pa ga je zatim odgodila. Pa je trebao izaći krajem godine, ali ga je opet odgodila. I evo, prvog dana veljače, Severina napokon objavljuje svoj novi album ‘Halo’. A recept za promociju je provjeren. Malo golišavih fotki, pa još malo golišavih fotki i teren za izdavanje albuma je pripremljen.

- I mijenjam broj, čekam da me nazove. Gasim ton, čekam da me nazove. Bacam telefon i čekam da me nazove i samo čekam da me nazove - objavila je Severina stihove nove pjesme uz fotografiju na Instagramu.

Foto: PROMO

- Pa koga ona čeka? Šta će Igor reći na ovo - pitaju se fanovi, ali Igoru ni traga ni glasa. Ni njegov otac Dragan Kojić Keba nije se potrudio pomoći promociji albuma. Zauzet je svojom karijerom. Pjevačica se ubrzo oglasila i otkrila zašto kasni njezin album.

- Dragi moji, a sad vam moram reći pravi razlog zašto kasnim s ovom pločom. Eto zato, jer sam slaba na pjesme. Sve je bilo ‘unaprijed gotovo’, trebali smo izaći još u šestom mjesecu, a onda su mi dva svemirca po imenu Tonči Huljić i Jala Brat, kao neobavezno, samo da čujem, poslali još dvije pjesme... Kako odolit dobrim pjesmama? Nikako i zato album izlazi 01.02., a i ‘Kao’ je izašla na taj datum. Pa, nek nam je sa srećom - napisala je Kojić na svojim društvenim mrežama.