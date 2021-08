Sporazumi razvod braka okončan je jučer, u četvrtak, na sudu u Zagrebu, pet dana nakon što su podnijeli zahtjev.

Vijest o razvodu počeli su objavljivati u četvrtak navečer srpski mediji, a sada se za Jutarnji list oglasila pjevačica.

- Odluku o razvodu smo donijeli zajednički i sporazumno te ju nećemo dodatno komentirati kao što nismo komentirali našu razdvojenost. Moja posvećenost sinu i borba za skrbništvo u mom su punom fokusu proteklih 20 mjeseci. Igor je bio divan partner, podrška i oslonac u teškom razdoblju mog života i želim mu svu sreću svijeta. Znam da sam javna osoba, ali nisam javna vreća za mlaćenje - napisala je u emailu Severina.

Severina i Igor Kojić (34) gotovo godinu i pol dana ne žive zajedno. Točnije od travnja prošle godine, kako tvrde njihovi susjedi. Pjevačica je ostala u svom penthouseu na zagrebačkom Kozjaku, a Igor u Beogradu kod svojih roditelja.

Severina i Igor tad su se, u travnju, prema tvrdnjama susjeda na beogradskoj Bežanijskoj kosi, posvađali tijekom karantene u vili Kojićevih. Iz Kebine vile čuli su se povišeni glasovi. Navodno je bilo i naguravanja. Razlog svađe, pisali su srpski mediji, bio je bazen koji je Severina htjela da preurede kako bi mogla pozirati za svoje društvene mreže. Kebi to nije sjelo nakon čega su se porječkali, a uslijed svađe Severina je navodno izjurila iz vile Kojića. Navodno ju je upravo tad policija zatekla u autu pri čemu je kršila policijski sat zbog pandemije korona virusa. Osim toga, dva mjeseca poslije i javno su se posvađali i zbog fotomontaže koju je Igor objavio na svom Instagram profilu. Kojić junior tad je objavio fotografiju Severine i sebe na kojoj ih iz grmlja promatra Milan. "Generalni pokrovitelj našeg braka. Dosta ako Boga znate", napisao je tad Igor u opisu fotografije. Severina mu je na to odgovorila prozvavši njegove roditelje. "Pokrovitelji su Olja i Keba. Molim te, izuzmi me iz ovog", napisala je tad pjevačica nakon čega je Igor obrisao svoj post.

Početkom travnja ove godine očevici su tvrdili da su vidjeli Igora kako iseljava svoje stvari iz Severinina stana. PR tim pjevačice tad je to demantirao.

Severina i Igor u braku su bili šest godina. Vjenčali su se crkveno u istarskim Balama u rujnu 2015. u krugu obitelji i prijatelja, a kod matičara mjesec dana poslije u Beogradu pred 600-tinjak uzvanika. Treću ceremoniju vjenčanja imali su u Africi 2018. Tad su na Zanzibaru imali tradicionalno plemensko vjenčanje. Prije crkvenog vjenčanja u Istri u vezi su bili četiri mjeseca. Upoznali su se u Beogradu.

