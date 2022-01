Spavaš li mirno Borise Novkoviće?, napisala je Severina Vučković (49) ispod nove objave na Instagramu na kojoj pjeva u duetu s poznatim voditeljem Tarikom Filipovićem (49).

Naime, javnost je Tarika u novoj snimci prvi puta imala prilike vidjeti u pjevačkoj ulozi, koja mu, po svemu sudeći, dobro stoji. Voditelj i Severina zapjevali su pjesmu 'Ko je kriv', koju je pjevačica snimila 2002. godine s kolegom Borisom Novkovićem. Njihova izvedba oduševila je brojne pratitelje.

- Tarkan i Sevkan - napisala je Seve u šaljivom opisu na Instagramu, a u komentarima joj se ubrzo javio i Boris Novković.

- Izdala si me i to još s legendarnim Ćirom, zgazit ću mu te fancy naočale. Super ste mi, Tarik je to odlično izveo - našalio se Boris.

Severina mu je na komentar odgovorila:

- Izdala me ti za šaku ljubavi.

Duet Sevke i Tarika u samo 24 sata na Instagramu je lajkalo oko 50 tisuća pratitelja. Najveće iznenađenje za sve bio je voditelj koji je sve iznenadio bojom glasa i pjevačkim umijećem.