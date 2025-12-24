Obavijesti

ČVRST ZAGRLJAJ!

Severina je raznježila pratitelje fotografijama s mamom Anom

Severina je raznježila pratitelje fotografijama s mamom Anom
Gdje je mama tu je dom… Jedan nama poseban Badnji dan, napisala je Severina uz lijepe fotografije s njenom majkom. Komentari oduševljenih pratitelja nizali su se ispod objave...

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina Vučković, raznježila je svoje brojne pratitelje na Badnjak, podijelivši seriju toplih, obiteljskih fotografija. Nakon iznimno uspješne i radno intenzivne godine, pjevačica je blagdanski mir pronašla u zagrljaju najvažnije osobe u svom životu – svoje majke Ane.

U svojoj objavi, Severina je s obožavateljima podijelila intiman uvid u proslavu Badnjeg dana. Na fotografijama pjevačica čvrsto grli svoju majku, a njihovi osmijesi govore više od riječi. Ambijent u kojem su provele ovaj poseban dan odiše toplinom i rustikalnim šarmom – prostor ispunjen sijenom, ukrašen lampicama, božićnim drvcima i velikim vijencima od crvenih bobica stvorio je dojam idilične, moderne staje. Detalji poput stola s raskošnim svijećnjakom i čašama za šampanjac daju naslutiti da je riječ o pomno pripremljenoj i svečanoj večeri. Uz dirljive fotografije, Severina je napisala i kratku, ali snažnu poruku.

- Gdje je mama tu je dom… Jedan nama poseban Badnji dan - napisala je.

JOŠ JEDAN GRAD NA DVORANSKOJ TURNEJI Severina stiže u Koprivnicu
Severina stiže u Koprivnicu

Komentari su se nizali, a prevladavale su poruke ljubavi i podrške. "Jedna je majka", "Tako je! Ljubi je, grli i drži čvrsto… zdravlja još dugo…", i "Divno nek ste žive i zdrave još godina 100", samo su neke od emotivnih poruka koje su obožavatelji uputili pjevačici i njezinoj majci, pokazujući koliko je ova objava odjeknula među publikom.

Zasluženi odmor nakon godine ispunjene uspjesima

Ovaj obiteljski trenutak mira dolazi kao zasluženi predah nakon jedne od najuspješnijih godina u Severininoj karijeri. Pjevačica je tijekom 2025. godine bila iznimno aktivna. Održala je dva potpuno rasprodana koncerta u Areni Zagreb početkom studenog, a prije toga je oduševila i publiku u rodnom Splitu nastupom u Dvorani Gripe u listopadu.

Nakon glasanja u Bruxellesu Severina za 24sata o inicijativi za besplatan pobačaj ženama u EU: 'Mijenjamo svijet nabolje'
Severina za 24sata o inicijativi za besplatan pobačaj ženama u EU: 'Mijenjamo svijet nabolje'

Tik pred blagdane, krajem prosinca, održala je i koncert u Celju, a njezina energija i posvećenost poslu ne jenjavaju. Već su najavljeni i novi datumi njezine velike turneje za 2026. godinu, s koncertima u Sisku 7. ožujka i Koprivnici 11. travnja.

