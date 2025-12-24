Severina je raznježila pratitelje fotografijama s mamom Anom

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina Vučković, raznježila je svoje brojne pratitelje na Badnjak, podijelivši seriju toplih, obiteljskih fotografija. Nakon iznimno uspješne i radno intenzivne godine, pjevačica je blagdanski mir pronašla u zagrljaju najvažnije osobe u svom životu – svoje majke Ane.

U svojoj objavi, Severina je s obožavateljima podijelila intiman uvid u proslavu Badnjeg dana. Na fotografijama pjevačica čvrsto grli svoju majku, a njihovi osmijesi govore više od riječi. Ambijent u kojem su provele ovaj poseban dan odiše toplinom i rustikalnim šarmom – prostor ispunjen sijenom, ukrašen lampicama, božićnim drvcima i velikim vijencima od crvenih bobica stvorio je dojam idilične, moderne staje. Detalji poput stola s raskošnim svijećnjakom i čašama za šampanjac daju naslutiti da je riječ o pomno pripremljenoj i svečanoj večeri. Uz dirljive fotografije, Severina je napisala i kratku, ali snažnu poruku.

- Gdje je mama tu je dom… Jedan nama poseban Badnji dan - napisala je.

Komentari su se nizali, a prevladavale su poruke ljubavi i podrške. "Jedna je majka", "Tako je! Ljubi je, grli i drži čvrsto… zdravlja još dugo…", i "Divno nek ste žive i zdrave još godina 100", samo su neke od emotivnih poruka koje su obožavatelji uputili pjevačici i njezinoj majci, pokazujući koliko je ova objava odjeknula među publikom.

Zasluženi odmor nakon godine ispunjene uspjesima

Ovaj obiteljski trenutak mira dolazi kao zasluženi predah nakon jedne od najuspješnijih godina u Severininoj karijeri. Pjevačica je tijekom 2025. godine bila iznimno aktivna. Održala je dva potpuno rasprodana koncerta u Areni Zagreb početkom studenog, a prije toga je oduševila i publiku u rodnom Splitu nastupom u Dvorani Gripe u listopadu.

Tik pred blagdane, krajem prosinca, održala je i koncert u Celju, a njezina energija i posvećenost poslu ne jenjavaju. Već su najavljeni i novi datumi njezine velike turneje za 2026. godinu, s koncertima u Sisku 7. ožujka i Koprivnici 11. travnja.