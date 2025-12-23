Severina stiže u Koprivnicu

Svega nekoliko dana od najavljenog koncerta u Sisku 07. ožujka, Severina je na popis svojih koncerata uvrstila još jedan grad.

Naime, 11. travnja u sklopu aktualne dvoranske turneje, tijekom koje je rasprodala već sve dvorane većih gradova u Hrvatskoj, Severina stiže i u Koprivnicu, u sportsku dvoranu 'Josip Samaržija-Bepo'.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Koprivnica se ovim koncertom upisuje među gradove koji će sljedeće godine ugostiti jedan od najiščekivanijih nastupa na domaćoj glazbenoj sceni. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim te na Crodux i Petrol benzinskim postajama.

