JOŠ JEDAN GRAD NA DVORANSKOJ TURNEJI

Severina stiže u Koprivnicu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matea Smolčić Senčar, Dario Horvat

Pjevačica će 11. travnja pjevati u sportskoj dvorani 'Josip Samaržija-Bepo'

Svega nekoliko dana od najavljenog koncerta u Sisku 07. ožujka, Severina je na popis svojih koncerata uvrstila još jedan grad. 

Nakon glasanja u Bruxellesu Severina za 24sata o inicijativi za besplatan pobačaj ženama u EU: 'Mijenjamo svijet nabolje'
Severina za 24sata o inicijativi za besplatan pobačaj ženama u EU: 'Mijenjamo svijet nabolje'

Naime, 11. travnja u sklopu aktualne dvoranske turneje, tijekom koje je rasprodala već sve dvorane većih gradova u Hrvatskoj, Severina stiže i u Koprivnicu, u sportsku dvoranu 'Josip Samaržija-Bepo'.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Koprivnica se ovim koncertom upisuje među gradove koji će sljedeće godine ugostiti jedan od najiščekivanijih nastupa na domaćoj glazbenoj sceni. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim te na Crodux i Petrol benzinskim postajama.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

