Pjevačica će 11. travnja pjevati u sportskoj dvorani 'Josip Samaržija-Bepo'
JOŠ JEDAN GRAD NA DVORANSKOJ TURNEJI
Severina stiže u Koprivnicu
Čitanje članka: < 1 min
Svega nekoliko dana od najavljenog koncerta u Sisku 07. ožujka, Severina je na popis svojih koncerata uvrstila još jedan grad.
Naime, 11. travnja u sklopu aktualne dvoranske turneje, tijekom koje je rasprodala već sve dvorane većih gradova u Hrvatskoj, Severina stiže i u Koprivnicu, u sportsku dvoranu 'Josip Samaržija-Bepo'.
Koprivnica se ovim koncertom upisuje među gradove koji će sljedeće godine ugostiti jedan od najiščekivanijih nastupa na domaćoj glazbenoj sceni. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim te na Crodux i Petrol benzinskim postajama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku