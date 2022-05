Severina na prosvjedu o Mireli Čavajdi: 'Doslovno su je stavili na križ i prognali u Sloveniju'

Ovo je podrška Mireli Čavajdi zbog nasilja nad njom od strane institucija i možda nekim rječnikom to objasniti i svih ljudi da razumiju pošto ovdje nije važna ideologija. Radi se o ženi koja ima problem i o velikom nedostatku empatije, ali ne samo empatije nego i ljudskosti. Mislim da je ovo velika greška, izjavila je Severina (50) za RTL na prosvjedu 'Dosta' na Trgu bana Josipa Jelačića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Došla je u pratnji menadžera Tomice Petrovića, a svoju podršku iskazala je i zviždanjem.

- Slikovito, ženu su doslovno stavili na križ između 4 bolnice, a onda su nakon toga njenu obitelj prognali u Sloveniju. Mislim da je to strašna stvar. Bila sam žrtva nasilja institucija i zbog toga jedan doktor, koji se zove Gzim Redžepi odgovara na sudu - dodala je pjevačica.

Izjavila je da se radi o velikom porazu za Hrvatsku, a osvrnula se i na svoje objave na društvenim mrežama u kojima je komentirala pojedince iz javnog života.

- Rekli su da ovo nije politička situacija. Otkad se politika uvukla u moj život pratim sve. Svi se izvlače, ono što gospođa Ž radi godinama javno, plaši žene, taj zakon koji je bio u ime obitelji, to je bila prevara jer je zvučalo lijepo i mojoj mami dok joj nisam objasnila što to znači, a to je da su neki drugi zakinuti - zaključila je Severina.

- Sad osim što je zakinula prava drugim ljudima, hoće zakinuti prava ženama. Ovi dečki, razgovaraju o žrtvama iz '45. godine, što je okej, ali to su žrtve, ljudi kojih više nema. Ovdje se razgovara o malom Grgi i bilo mi je najgadljivije kad sam vidjela da će napraviti pomoć za Grgu, a majka im to nije dozvolila. To je nešto najlicemjernije što sam vidjela - dodala je pjevačica.

Inače, prosvjed 'Dosta' organiziran je u znak podrške Mireli Čavajdi i svim ženama kojima su u Hrvatskoj uskraćeni zakonski zajamčen prekid trudnoće i drugi oblici zdravstvene skrbi. Najavljen je u 18 sati u Zagrebu te u isto vrijeme u Puli, Rijeci, Sisku, Splitu, Šibeniku, Osijeku, Zadru i na Korčuli.

Prosvjednu akciju organiziraju udruga RODA, CESI, Zaklada Solidarna, PaRiter, Građanke i građani Rijeke i Platforme za reproduktivna prava.

Najčitaniji članci