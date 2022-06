Severina najavila nastup na prosvjedu na Vruji: 'Ponesite šešir, zaštitni faktor i kupaći'

Pjevačica Severina (50) i ovo ljeto na plaži privlači pozornost svojim isklesanim tijelom, a njene duge noge nikoga nisu ostavile ravnodušnim pa mnogi nisu ni primijetili da se u objavi pohvalila da nastupa na poznatom festivalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Isklesani trbušni mišići na pjevačici odvukli su pažnju od dugog teksta uz njenu fotografiju pa su mnogi komentirali da izgleda 'savršeno' i poput 'sirene'.

- Ponesite šešir i zaštitni faktor… E, da, i kupaći - poručila je.

Severina je pozirala u kupaćem kostimu na stjenovitoj plaži i pohvalila se da će nastupiti na 'Festivalu bespravne gradnje i devastacije prirode' kojim se traži se rušenje svih bespravno izgrađenih objekata na državnoj zemlji i kontrola širenja plaža na obali.

- Nema tih vulkana da mu snagu smore. Skršit svaku silu samo more more. Zato što sve more zorom da sve sore. Ribari su more i prozvali moooooRe. More mramor dere, bure dere more - citirala je književnika Enesa Kiševića.

Na ovogodišnjem izdanju festivala gostovat će brojni performeri, ekolozi, stručnjaci, a glavni dio događanja bit će Melodije betoniranog Jadrana na kojima će uz Severinu nastupiti i Amira Medunjanin, Edo Maajka, Žan Jakopač, Rokolomotiva, Ma Bossa, Klapa Šlapa i još poneki lokalni i regionalni izvođači.

Najčitaniji članci