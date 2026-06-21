Severina nastupila na plaži u Crikvenici, evo kako je bilo

U subotu je svečano otvoren novi hotel Solterra u Crikvenici uz koncert regionalne zvijezde, Severine Vučković. Koncert je održan na samoj plaži ispred hotela, a prema službenim podacima s događanja, okupilo se gotovo 3000 posjetitelja.

Koncertu su prisustvovale i poznate osobe iz javnog života, poput jedne od najpoznatijih hrvatskih tiktokerica, predstavnice Gen Z generacije, Nine Skočak, koja se prije točno dvije godine kandidirala za Europski parlament i tim potezom ušla u povijest kao najmlađa lista za europske izbore ikada. Osim Nine, eventu su nazočile i mnoge druge poznate osobe.

Foto: Domagoj Bregant

Hotel Solterra, nekad poznat kao hotel Eden, zgrada je iz davne 1932. godine koja, samim time, nosi dugu povijest i bogatu kulturnu baštinu, čiju su unutarnju obnovu, ali i očuvanje vanjskog izgleda, lokalci dočekali s oduševljenjem.

- Zgrada je godinama bila zapuštena i bilo ju je tužno gledati. Doslovno je bila ruševina. Mi malo stariji Crikveničani se sjećamo kakva je bila prije i vidi se da se u obnovi pazilo na očuvanje originalnog izgleda. Iznutra je hotel sličan kao i izvana, odiše nekim klasičnim, starim luksuzom. Mislim da je svima ljepše gledati ovo nego onaj prijašnji izgled, pogotovo obzirom da se hotel nalazi na samoj šetnici, u centru Crikvenice, uz more - kaže Lovro (63) iz Crikvenice.

Da se pazilo na očuvanje originalnog izgleda pri obnovi, potvrdila je i Paula Čatipović, direktorica i investitorica u hotelu, hrvatskoj javnosti poznatija kao loto djevojka. S Paulom su novinari na eventu razgovarali o samom tijeku obnove hotela, ali i njenom novom poslovnom podvigu.

- Hotel je zaista poseban, ima dušu, kao i Crikvenica i Crikveničani. Uz more, na samoj plaži, ne može biti bolja lokacija, a za one koji nisu za more imamo i sobe s jacuzzijima i saunama. Ulaganje u ovako nešto, i nekretnine općenito, uvijek je dobar potez. Ja sam se sada nekako fokusirala na Istru i Kvarner, mislim da je to pametno, a za ubuduće ćemo vidjeti, znate da se sa mnom nikad ne zna - kaže Paula (28).

Foto: Domagoj Bregant

Na temu svog burnog poslovnog života, od toga kako je s javne televizije, preko doktorskog studija i psihoterapije dospjela do investiranja u hotel, komentirala je: 'Pa nekome će možda zvučati neobično, ali meni je to logičan slijed stvari. Od televizijskih početaka i usavršavanja u PR-u, doktorskog na FPZG, psihoterapije, u poslu s toliko ljudi sve vam treba, od znanja iz psihologije, iskustva u odnosima s javnošću, obrazovanja generalno i puno strpljenja'.

Jedino tako se može učinkovito hendlati međuljudske odnose. Mislim da je investiranje u dobru priču prirodan poslovni potez, a smatram i da je ovaj jadranski biser pun pogodak za to. Vidjet ćemo, svakako sam zahvalna svima koji su došli na otvorenje i podržali hotel, i svima koji će nas posjetiti u hotelu, jer sam sigurna da će ih se sve dočekati s osmijehom, rekla je Paula.