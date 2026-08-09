Čak 2000 ljudi došlo je vidjeti Ronalda i Georginu kako kažu 'da'. A kad ono - Fabio i Nicole!

Dan vjenčanja je za mnoge parove ispunjen stresnim situacijama, ali i brojnim anegdotama koje kasnije prepričavaju godinama. No rijetko kome se dogodi ono što se dogodilo u subotu Nicoli i Fabiju, paru koji je u Funchalu na Madeiri došao reći svoje sudbonosno 'da'. Naime, osim uobičajenih gostiju koje su pozvali na svoj veliki dan, ispred katedrale se okupilo još otprilike 2000 ljudi, među kojima su bili i brojni međunarodni mediji.

Čekali su i čekali, a onda - stiže Rolls Royce, iz njega izlazi mladenka... No to nije Georgina Rodriguez, a mladoženja nije Cristiano Ronaldo, za koje su mnogi strani mediji tvrdili da će se vjenčati upravo tamo u subotu.

Umjesto toga, Fabio i Nicole, oboje s Madeire, dobili su trenutak kakav sigurno nisu očekivali. Zbog velike gužve koja je nastala su se oglasili čak iz katedrale na društvenim mrežama.

- Nikad nismo vidjeli ništa slično ovdje. Bilo je jako komplicirano za mladu da uđe u crkvu i da se uda - napisali su uz fotografije gužve. No par je ipak uspio doći do otlara. 'Nakon puno zbrke na ulici s toliko novinara i turista, napokon smo uspjeli zatvoriti crkvu i proslaviti', dodali su na društvenim mrežama.

Iako nitko ne zna kako su mladenci reagirali na ovaj kaos, neki od njihovih gostiju su se dobro zabavili. 'Osjećamo se kao da smo slavni', rekao je jedan gost za portugalske medije. 'Stvarno je nevjerojatno da su svi ovi ljudi mislili da će se Ronaldo ovdje danas vjenčati, i to bez ikakvog osiguranja', dodali su i zaključili kako će ovo vjenčanje, bez obzira na to što slavnog nogometaša nije bilo, svakako ući u povijest Madeire.

Najavljivano 'vjenčanje godine' se ipak još nije održalo i za sada ostaju samo nagađanja oko toga kada i kako će slavni par proslaviti svoj veliki dan.