BIVŠE PRIJATELJICE

Severina podijelila video protiv Nataše Bekvalac: 'Šutiš dok lemaju tvoje, skačeš gologuza!'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram/PIXSELL

Nekad su bile prijateljice, a danas ih razdvaja prosvjedna scena. Severina je podržala studente u Srbiji, a Natašu prati val kritika zbog nastupa u vrijeme prosvjed

Severina Vučković je na svom Instagram storyju podijelila video koji je odmah podigao prašinu. Naime, u njemu se prikazuju kadrovi nastupa Nataše Bekvalac u novosadskom klubu. Također, u pozadini se vide i scene studentskih prosvjeda koji su u to vrijeme potresali cijelu Srbiju. 

- Dok pendreci sevaju po mirnim građanima i studentima, dok suze teku niz lica zbog suzavaca - stoji u videu, a u montaži se pojavljuju i brojni komentari izvučeni iz Natašine posljednje objave u kojima pratitelji oštro prozivaju srbijansku pjevačicu.

'Ne valjaš Nato, šutiš kao pi*ketina dok lemaju tvoje građane, sram te bilo', 'Sram te bilo, Nataša! Skačeš gologuza dok je u tvom gradu krvoproliće i teror nad tvojim sugrađanima', 'Treba da Vas bude sramota Nataša, stidite se i kao majka i kao rođena Novosađanka. Nikad Vam ovo nećemo zaboraviti. Samo šuti i dalje, zauvijek', neke su od kritika, a video završava natpisom 'NE VALJAŠ', dok se u pozadini vidi i screenshot Natašine pjesme 'Ne valjam'.

IZ NOVE GRADIŠKE VIDEO Severina usred koncerta o Vučiću: 'Napadao je našu djecu, a sada napada svoju!'
Inače, Severina i Nataša nekoć su bile bliske prijateljice. Još 2009. godine Bekvalac je otkrila da su dogovarale zajednički duet, koji nikad nije ugledao svjetlo dana. Iste godine pjevačice su zajedno nastupile u Beogradu, a s Anom Bebić otpjevale su i pjesmu 'Prijateljice'. Isto tako, 2018. godine kada je Natašu pretukao suprug, Severina joj je pružila podršku objavom s koncerta i hashtagovima #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraca.Iako se Nataša nije pojavila na Severininom vjenčanju s Igorom Kojićem, tada su  isticale da među njima nema zle krvi.

- Putujem s bendom na nastupe, ne sama. Uvijek idemo kombijem. Jednostavno, uhvatio nas je onaj snijeg, nisam uspjela stići, neplanirano smo ostali dva dana u Sarajevu. Srećom, nije se naljutila. Naravno, čestitala sam joj, a ona je imala puno razumijevanja - komentirala je tada Nataša.

PORUKA S PLAKATA Severina na dan mega koncerta Thompsona: 'Antifašizam je najveći koncept na svijetu...'
Podržavale su se i kasnije, primjerice, kada je Severina 2019. objavila pjesmu 'Imaš pravo' Bekvalac je javno nahvalila pjesmu, a prošle godine i sama je pružila podršku kolegici kad joj je sud oduzeo skrbništvo nad sinom Aleksandrom. 

- Od jučer kad sam pročitala ovu tragediju od vijesti, srce mi se kida. Severini želim nadljudsku snagu da svoje dijete zaštiti i vrati. Djeci je mjesto kraj majke - napisala je Nataša.

Beograd: Repriza dočeka Nove godine u restoranu Dolly Bell u Sava centru uz Natašu Bekvalac
Foto: Antonio Ahel

No, za razliku od Bekvalac, Severina se više puta javno oglasila o prosvjedima u Srbiji. Nakon što ju je policija privela na granici zbog 'spornih izjava', pjevačica je izjavila da više neće kročiti u zemlju sve dok je, kako je rekla, 'diktator na vlasti'.

