Severina pjevala u sado-mazo izdanju, a Franku su sabotirali

Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije trebao bi se održati iduće godine u Opatiji, neslužbeno doznaje Večernji list. Da se vraća Dora, s HRT-a nisu još htjeli potvrditi dok se ne finalizira i usvoji godišnji plan.

- Dora je moj projekt i jako se veselim njezinom povratku. Mislim da će ga pozdraviti i cijela estrada. Zadovoljni će biti i gledatelji jer vole sadržaje u koje su i sami uključeni - rekla je bivša urednica Ksenija Urličić.

Natjecanje Dora se odvijalo od 1993.-2011. godine, a onda su je ukinuli. Dora je godinama tradicionalno okupljala najjača estradna imena, a neki su se prijavljivali i po nekoliko puta zaredom. Nakon što je Dora ugašena, Hrvatska dvije godine nije nastupala na Euroviziji (2014. i 2015. godine), a naši ostali predstavnici su izabrani internim odabirom HRT-a.

Prošle godine se šuškalo o povratku Dore, ali se navodno zbog nedostatka novca ideja nije realizirala.

Dora 1993. Put - Don't ever cry

Voditelji prve Dore su bili Sanja Doležal, Frano Lasić, Ljudevit Grgurić-Grga, a održavala se u Kristalnoj dvorani u Opatiji. Maji Blagdan je za dlaku izmakla pobjeda, a trijumfirala je grupa Put. Tony Cetinski s pjesmom 'Nek te zagrli netko sretniji' je završio na šestom mjestu, a Nina Badrić s 'Ostavljam te' jedno mjesto iza njega.

Put je na Eurosongu, unatoč visokim mjestima na kladionicama, zauzeo 15. mjesto za Hrvatsku.

Dora 1994. Tony Cetinski - Nek' ti bude ljubav sva

Dora se 1994. ponovno održavala u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, a voditelji su bili Danijela Trbović i Ljudevit Grgurić-Grga. Tony Cetinski se opet prijavio i ovoga puta osvojio najviše glasova i s pjesmo 'Nek' ti bude ljubav sva' na Eurosongu zauzeo 16. mjesto.

Dora 1995. Magazin & Lidija - Nostalgija

I ovogodišnja Dora održana je u Opatiji, koja postaje njeno središte. Pobjedu je odnijela grupa Magazin & Lidija, a na drugom mjestu je bio Oliver Dragojević. U Irskoj osvajaju 3 'dvanaestice', iz Malte, Slovenije i Španjolske, i na kraju osvajaju 6. mjesto.

Dora 1996. Maja Blagdan - Sveta ljubav

Na četvrtoj Dori pobjedu je uvjerljivo odnijela Maja Blagdan. U Norveškoj, na Eurosongu, osvaja najbolje mjesto Hrvatske do sada, 4. mjesto u finalu s 98 bodova. Zanimljivo je da nismo dobili niti jednu dvanaesticu.

Foto: Fenix-Magazin.de

Dora 1997. ENI - Probudi me

Pobjedu odnosi Riječka grupa E.N.I. sa 170 bodova. Ponovno se prijavila Maja Blagdan, ali je s pjesmom 'Za nas' završila na trećem mjestu. Grupa ENI na Eurosongu nije ostvarila zapaženiji rezultat i završili smo na 17. mjestu..

Dora 1998. Danijela Martinović - Neka mi ne svane

Na Dori 1998. je Danijela Martinović pobijedila s lakoćom, a u Ujedinjenom Kraljevstvu je osvojila 5. mjesto. Mnogi su komentirali da je netko napokon osvjetlao obraz Hrvatske na Eurosongu.

Dora 1999. Doris Dragović - Marija Magdalena

Nakon 6 godina održavanja Dore u Opatiji, 1999. Dora se seli u glavni grad Zagreb. Pobjedu s uvjerljivih 207 bodova odnosi Doris Dragović s pjesmom “Marija Magdalena”. Doris je u Jeruzalemu osvojila 4. mjesto. To je ujedno i najbolji rezultat Hrvatske u finalu Eurosonga.

Dora 2000. Goran Karan - Kad zaspu anđeli

Pobjedu odnosi Goran Karan. Iako je Karan pobijedio, pjesme poput 'Kao rijeka' i 'Srna i vuk', zabilježile su veću slušanost i popularnost. U Švedskoj 2000., Karan osvaja 9. mjesto, ujedno i najbolje mjesto Hrvatske na Eurosongu od 2000., pa sve do danas.

Dora 2001. Vanna - Strings of my heart

Pobjedu je 2001. godine uvjerljivo odnijela Vanna. U Danskoj Vanna osvaja 10. mjesto.

Dora 2002. Vesna Pisarović - Everything I Want

Na Dori 2002. godine pobjeđuje Vesna Pisarović s pjesmom 'Sasvim sigurna'. Vesna je na Eurosongu odlučila pjevati na engleskom, a ne na hrvatskom, promijenila ime pjesme u 'Everything I Want' i osvojila 11. mjesto.

Dora 2003. Claudia Beni - Više nisam tvoja

Ove godine Dora doživljava promjene. Gledali smo 3 večeri, dvije polufinalne i finale. U finalu smo gledali 12 pjesama, a pobjedu odnosi Claudia Beni. U Latviji Claudia zauzima 15. mjesto.

Foto: Privatna arhiva

Dora 2004. Ivan Mikulić - You Are The Only One

Pobjedu je odnio Ivan Mikulić sa samo par bodova prednosti pred grupom Karma. U Istanbulu Mikulić dijeli 12 mjesto s Maltom.

Dora 2005. Boris Novković ft. Lado - Vukovi umiru sami

2005. godine na Dori pobjedu je odnio Boris Novković koji na Eurosongu u Kijevu ostvaruje 11. mjesto u finalnoj večeri.

Dora 2006. Severina - Moja Štikla

Severina pobjeđuje na Dori s pjesmom 'Moja štikla' i sa stihovima 'afrika paprika' nastupa izravno u finalu zahvaljujući poziciji Borisa Novkovića (11. mjesto) i odustajanju Srbije i Crne Gore (7. mjesto). Seve je završila na 12. mjestu na Eurosongu.

Dora 2007. Dragonfly ft. Dado Topić - Vjerujem u ljubav

Na 14. Dori pobijedio je Dado Topić i skupina Dragonfly. Njihova engleska verzija pjesme 'Vjerujem u ljubav' nije se niti plasirala u finale Eurosonga.

Dora 2008. Kraljevi ulice feat. 75 cent - Romansa

Sljedeće godine, 2008., Kraljevi ulice feat. 75 cent s pjesmom 'Romansa' osvojili su 21. mjesto i tako nastavili neuspješan niz koji nije prekinut niti idućih godina.

Najprovokativniji nastup na Dori ove godine imala je Maja Šuput. Kad je prošla u polufinale, sa svojim back vokalima još je jedanput zapjevala od sreće. Nosila je ultrakratku ružičastu haljini u kojoj nije mogla sjediti, a da rukom nije morala prekrivati međunožje.

Foto: Nel Pavletic

Dora 2009. Igor Cukrov i Andrea Šušnjara - Lijepa Tena

Na Dori ove godine pobjedu odnosi Igor Cukrov u duetu s Andreom Šušnjarom. Show je vodila Nevena Rendeli koja je dobila brojen kritike zbog odabira plave haljine otvorenih leđa.

Foto: Nel Pavletic

Dora 2010. Feminnem - Lako je sve

Favoritkinja 2010. godine je bila sedamnaestogodišnja Franka Batelić. Za kraj njenog nastupa je bio predviđen spektakularan vatromet u nekoliko boja, a iskre su trebale frcati iz koluta. No, do spektakla nije došlo jer je, kako kažu pirotehničari, netko dirao žice. Među izvođačima se šuškalo kako je to učinio netko od konkurenata. Na kraju, Doru te godine osvaja grupa Feminnem s pjesmom 'Lako je sve'. Femminemke su već 2005. godine s pjesmom 'Call Me' predstavljale Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji.

Foto: Nel Pavletic

Dora 2011. Daria Kinzer - Celebrate

Nakon što su 2010. u Oslu grupa Feminnem s pjesmom Lako je sve ostale kratkih rukava što se tiče ulaska u finale, HTV je odlučio promijeniti način biranja našeg predstavnika na naredni Eurosong. Tada je odlučeno da Dora 2011. neće biti u stilu nacionalnog finala kao prethodnih godina, nego će postati reality show.

Foto: Jurica Galoic

Doru pod nazivom 'Idemo na Eurosong' je otvorila Severina nastupom u sado-mazo izdanju kojim je zasjenila i kandidate. Članovi žirija Tonči Huljić, Severina i Andrej Babić su izabrali dva finalista Jacquesa Houdeka i Dariju Kinzer. Ipak, na kraju Daria pobjeđuje i odlazi u Düsseldorf.

- Tijekom glasovanja u superfinalu, počeli su meni i mojem timu putem mobitela, elektroničke pošte i društvenih mreža pristizati brojne poruke nezadovoljstva zbog nemogućnosti glasovanja, bilo putem poziva ili SMS-a, za mene i moju izvedbu - požalio se tada Jacques Houdek rekavši kako je bilo organizacijskih propusta. On je internim odabirom na Eurosong otišao 2017. godine i osvojio 13. mjesto.

Tema: Muzika