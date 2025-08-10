Severina u Opatiji: 'Hrvatska se ne voli dronovima na nebu, već borbom protiv korupcije'

Na koncertu Severine u Opatiji jedna žena iz publike ispričala je da se bori za skrbništvo nad svojim djetetom.

- Ja ne dam svoju Deu nikome, makar morala sve preći na svojim leđima. Ne dam je nikome dok sam živa. To moraju znati svi u Rijeci, da neće taj sud, neće nitko meni oduzeti moje dijete - rekla je ona i dodala da djevojčica ima četiri i pol godine.

- Ja sam prošla 11 i pol godina suda. Hrvatska se ne voli dronovima na nebu. Hrvatska se voli borbom protiv korupcije. Hrvatska se najviše voli time što izađemo na ulice onda kada je ovakvim ženama najpotrebnije. Deu nećemo dati - rekla joj je Severina.

