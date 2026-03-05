Obavijesti

Show

U DVORANI ZELENI BRIJEG

Severina uoči Dana žena stiže u Sisak: 'Veseli me što dolazim!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Program koji je, između ostalih gradova, oduševio i dvije večeri zagrebačke Arene donosi prepoznatljivu kombinaciju Severinine vokalne snage, karizme i bezvremenskih pjesama

Nakon niza rasprodanih koncertnih dvorana diljem Hrvatske, Severina nastavlja svoju aktualnu turneju 'Ja samo pjevam', a prva sljedeća postaja je Sisak. Publika će je imati priliku vidjeti 7. ožujka u dvorani Zeleni brijeg, u sklopu turneje koja se sve više širi i na regionalnu publiku.

„Veseli me što sam u Sisku nakon ''ohohoho'' godina. Grad koji je rodni grad mog prvog benda Škorpioni, a prvi se pamte. Ovaj koncert u Sisku nije mi prvi, ali sam sigurna da nije ni posljednji. Makar prošlo još ovoliko ''ohohoho'', makar šepala (smijeh)“, poručila je Severina uoči dolaska u Sisak.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Koncert dolazi uoči Dana žena, što mu daje dodatnu simboliku – mnogi Severinu već godinama doživljavaju kao glas žena, umjetnicu koja kroz svoje pjesme i javne istupe snažno zagovara prava žena i progovara o temama koje pogađaju brojne generacije.

Koncert u Sisku nastavak je koncertnog niza obilježenog snažnom emocijom i intimnom komunikacijom s publikom. Program koji je, između ostalih gradova, oduševio i dvije večeri zagrebačke Arene donosi prepoznatljivu kombinaciju Severinine vokalne snage, karizme i bezvremenskih pjesama, uz glazbenu pratnju vrhunskih glazbenika.

Severina je najavila koncert u pulskoj Areni: Evo kada nastupa

Nakon Siska, turneja 'Ja samo pjevam' nastavlja se i u drugim gradovima – Severina 11. travnja stiže u Koprivnicu, gdje će nastupiti u dvorani 'Josip Samaržija – Bepo', zatim 18. travnja u Skopju u Areni 'Boris Trajkovski', dok će 25. travnja održati koncert u Mariboru u dvorani 'Tabor'. Vrhuncem turneje najavljen je veliki koncert 8. kolovoza u pulskoj Areni.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Ulaznice za koncert u Sisku, kao i za ostale gradove na turneji, dostupne su putem sustava Eventim, dok su za sisački koncert dostupne i na benzinskim postajama Crodux i Petrol.

