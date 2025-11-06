Severini odgođen koncert u Ljubuškom: Evo i koji je razlog

Severinin koncert koji je trebao biti 15. studenog u Gradskoj dvorani u Ljubuškom je odgođen. Kako je naveo organizator Koral Media na svojim društvenim mrežama, koncert su odgodili jer se termin preklapa s europskom utakmicom RK Izviđač Ljubuški.

Karlovac: Severina održala koncert povodom Dana žena | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- S obzirom na činjenicu da u vrijeme potpisivanja ugovora o zakupu Gradske športske dvorane u Ljubuškom za potrebe organizacije koncerta Severine niti jednoj od ugovornih strana nije bio poznat, niti je mogao biti poznat točan datum odigravanja europskih utakmica RK Izviđač Ljubuški, a da je dana 21. listopada 2025. godine ždrijebom odlučeno da se prva utakmica RK Izviđač igra u Ljubuškom 16. studenoga, dok će se uzvratni susret odigrati tjedan dana kasnije u Luksemburgu - navode s portala IKS iz Ljubuškog.

- Dakle u svijetlu novonastalih okolnosti koji se tiču preklapanja termina održavanja koncerta, kao i europske utakmice RK Izviđač, želimo se zahvaliti organizatoru koncerta, kao i Severini koja je imala razumijevanje za novonastalu situaciju i pristala na odgodu termina koncerta. O novome datumu bit ćete na vrijeme obaviješteni - dodali su.

Što se tiče kupljenih ulaznica, kako stoji u obavijesti, organizator je naglasio kako se povrat novac može zatražiti isključivo na mjestu gdje su i kupljene, dok će za one kupljene online povrat biti automatski.

- Hvala na razumijevanju i vidimo se uskoro na novom terminu koncerta - poručili su iz organizacije.