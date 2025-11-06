Obavijesti

JAVIO SE I ORGANIZATOR

Severini odgođen koncert u Ljubuškom: Evo i koji je razlog

Piše Marinela Mesar,
Severini odgođen koncert u Ljubuškom: Evo i koji je razlog
Foto: Severina/Instagram

Što se ulaznica tiče, organizator navodi kako svi mogu zatražiti povrat na prodajnim mjestima gdje su ih kupili, a ukoliko su ih kupili online, povrat će biti izvršen automatski

Severinin koncert koji je trebao biti 15. studenog u Gradskoj dvorani u Ljubuškom je odgođen. Kako je naveo organizator Koral Media na svojim društvenim mrežama, koncert su odgodili jer se termin preklapa s europskom utakmicom RK Izviđač Ljubuški. 

Karlovac: Severina održala koncert povodom Dana žena
Karlovac: Severina održala koncert povodom Dana žena | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- S obzirom na činjenicu da u vrijeme potpisivanja ugovora o zakupu Gradske športske dvorane u Ljubuškom za potrebe organizacije koncerta Severine  niti jednoj od ugovornih strana nije bio poznat, niti je mogao biti poznat točan datum odigravanja europskih utakmica RK Izviđač Ljubuški, a da je dana 21. listopada 2025. godine ždrijebom odlučeno da se prva utakmica RK Izviđač igra u Ljubuškom 16. studenoga, dok će se  uzvratni susret odigrati tjedan dana kasnije u Luksemburgu - navode s portala IKS iz Ljubuškog. 

- Dakle u svijetlu novonastalih okolnosti koji se tiču preklapanja termina održavanja koncerta, kao i europske utakmice RK Izviđač,  želimo se zahvaliti organizatoru koncerta, kao i Severini koja je imala razumijevanje za novonastalu situaciju i pristala na odgodu termina koncerta. O novome datumu bit ćete na vrijeme obaviješteni - dodali su. 

ODUŠEVILA PUBLIKU FOTO Severina napunila Gripe: Na velikom koncertu punom emocija uživala u svom Splitu
FOTO Severina napunila Gripe: Na velikom koncertu punom emocija uživala u svom Splitu

Što se tiče kupljenih ulaznica, kako stoji u obavijesti, organizator je naglasio kako se povrat novac može zatražiti isključivo na mjestu gdje su i kupljene, dok će za one kupljene online povrat biti automatski.

- Hvala na razumijevanju i vidimo se uskoro na novom terminu koncerta - poručili su iz organizacije. 

