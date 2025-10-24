FOTO Severina napunila Gripe: Na velikom koncertu punom emocija uživala u svom Splitu

Dugo iščekivani Severinin koncert u splitskoj dvorani Gripe opravdao je svaku emociju i najave koje su ga pratile. Rasprodane do posljednjeg mjesta, Gripe su bile središte jedne od najposebnijih večeri domaće glazbene scene posljednjih godina. Publika je gotovo dva i pol sata uživala u više od trideset najvećih hitova Severinine karijere, izvedenih uz pratnju velikog glazbenog orkestra sastavljenog od najboljih glazbenika ovih prostora.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Posebnu, intimnu dimenziju cijelom koncertu dale su videopozadine koje su tijekom večeri prikazivale do sada neviđene privatne snimke Severine i njezinih najbližih — dirljive trenutke iz prošlosti, obiteljske susrete i karijerne početke. Upravo ti trenuci izazvali su snažne emocije i kod publike i kod same Severine, vidno dirnute atmosferom koja je vladala u dvorani.

Impresivna produkcija bila je dodatni razlog za divljenje — na Gripe je stiglo šest šlepera opreme, ukupne težine 150 tona, dok je pozornicu osvjetljavalo i uokvirivalo 200 kvadrata LED ekrana. Takva količina tehničke opreme prvi je put ikada postavljena u splitskoj dvorani, a koncert su dva mjeseca pripremali Severina i njezina 60-člana ekipa.

Večer na Gripama bila je više od glazbenog spektakla – bila je to emotivna potvrda koliko duboko Severina živi u kolektivnom sjećanju svoga grada, iako je u međuvremenu prerasla okvire pop-zvijezde i postala istinski kulturni fenomen.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Pred splitsku publiku, Severina je izašla u kostimu nastalom u suradnji Severinine stilistice Katije Šimundić i dizajnerice Mije Mitanovski, koja je stajala i iza cjelokupne kostimografije Severinine turneje 'Dobrodošao u klub' iz 2013. godine.

Nakon veličanstvene splitske večeri, Severinu uskoro očekuju i dva već rasprodana koncerta u Zagrebu — 07. i 08. studenoga u Areni Zagreb — gdje će i zagrebačka publika imati priliku doživjeti ovu posebnu glazbenu priču, spoj emocije, glazbe i dojmljivih vizualnih prizora.