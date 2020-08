Severinin svekar Keba posjetio je salon ljepote: 'Ne znam zašto se muškarac ne smije njegovati'

<p>Svekar splitske pjevačice <strong>Severine</strong> (48), <strong>Dragan Kojić Keba</strong> (59), posjetio je salon ljepote, čime se 'pohvalio' na društvenim mrežama.</p><p>- Ne znam zašto se muškarac ne smije njegovati. Ja jako vodim računa o tome kako izgledam. Posvećen sam tome i to je za mene jako bitna stvar. Bio sam na tretmanima laserom - rekao je za<a href="https://expresstabloid.ba/intervju/300151/dragan-kojic-keba-bio-san-na-laserskom-tretmanu/"> Express</a>.</p><p>- Ti laserski zraci su dobri, pogotovo za one koji imaju problema sa linijom i viškom kilograma. Ja to smatram kao neki dodatak, da koža dobije neki tonus i da izgledaš svježe i zategnutije - dodao je.</p><p>Na Instagramu salona koji je folker posjetio 'osvanule' su Kebine fotografije dok je uživao u tretmanu.</p><p>- Gdje je Keba, tu je uvijek smijeha i dobrog raspoloženja - stoji u opisu objave.</p><p>Inače, pjevač se nedavno našao u središtu pozornosti jer je zatražio financijsku pomoć države, pišu<a href="https://mondo.rs/Zabava/Zvezde-i-tracevi/a1355415/Pomoc-od-drzave-estrada-Neda-Ukraden-Lepa-Brena.html"> tamošnji mediji</a>. Srbija je odlučila srednjim i malim poduzećima uplatiti tri puta po 250 eura, odnosno 1.800 kuna - za travanj, svibanj i lipanj, kako bi lakše podnijeli financijsku krizu. </p><p>Ovo su iskoristili i brojni srbijanski glazbenici, koji imaju registrirane firme na svoje ime pa su u tri mjeseca za jednog zaposlenog dobili 750 eura, odnosno oko 5.500 kuna. </p>