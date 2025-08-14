Severinu pitala kad će se početi odijevati u skladu s godinama, pjevačica joj nije 'ostala dužna'

Severina je novom pričom na Instagram profilu nasmijala brojne pratitelje, nakon što je podijelila jedan komentar koji je dobila na odabir odjeće za posljednji koncert u Travniku.

Naime, jedna pratiteljica Severinu (53) je upitala kada će se početi odijevati u skladu s godinama.

- Kad mi posudite Vašu haljinu s profilne fotografije - odgovorila joj je Severina, te na kraju dodala srce. Na svoj story Severina je priložila fotografiju spomenute haljine, kako bi svi koji gledaju mogli dobiti bolji dojam na što je Seve mislila kada je pisala komentar.

Naime, Severina je na koncertu u Travniku nosila kratki traper bodi s lancima i pripadajuću traper jaknu, a za taj look zaslužni su Zigman i Katija Šimundić.

Severina izborom odjeće inače privlači poglede na koncertima, pa se tako njene odjevne kombinacije često komentiraju i dugo pamte.

Nakon 27 godina ponovno se vratila u Travnik, a tim je povodom objavila i poduži status.

- Posljednji put sam bila u Travniku '98. i mislila sam da su me u međuvremenu već svi zaboravili. Ali kad sam ovo sinoć doživjela, sretna sam k'o malo dijete, od trepavice pa do pete. Pošto se radi o stadionu, da se izrazim nogometnim rječnikom - kako bi rekao Ćiro Blažević, koji je bio iz Travnika - ostavili smo i srce i dušu i noge na terenu... A i publika još više... Pumpali smo svi k'o jedno'' - izjavila je Severina nakon spektakla u Travniku - napisala je pjevačica u objavi na društvenim mrežama

Najemotivniji trenutak večeri bila je izvedba pjesme 'Rođeno moje', tijekom koje su djevojčice 'Biserčići' iz plesnog studija 'Maja' razvile transparent 'Spasite djecu svijeta' te poslale snažnu poruku o potrebi zaštite i sigurnog odrastanja djece.