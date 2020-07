Sevu je s krova splitskog kluba pratila 'njezina stara ljubav'...

<p>Ovo će biti dobra noć predosjećam, zapjevala je <strong>Severina</strong> (48) i tako pjesmom 'Brad Pitt' započela koncert u splitskom klubu Vanilla. Sevi je to bio prvi nastup nakon višemjesečne stanke zbog pandemije korona virusa.</p><p>- Toliko dugo nisan pivala da san zaboravila - obratila se publici na početku koncerta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO SEVINOG NASTUPA U SPLITSKOM KLUBU:</strong></p><p>Sevu je s krova kluba okom pratila 'njezina stara ljubav', odnosno novi-stari menadžer <strong>Tomica Petrović</strong> s kojim se nedavno pomirila nakon godinu dana zahlađenja odnosa.</p><p>- Kada izgubite čovjeka koji ničega nije vrijedan, pa ni razočaranja, nije vam toliko teško. Kada izgubite čovjeka koji vas je volio, a vi zabrljate, to je najgore. Primjerice, da mi moj Tomica, prekrasan čovjek, kaže zbogom, bila bih očajna - rekla je prije nekoliko godina Severina.</p><p>Vrckava Sevka je cijelo vrijeme skakutala na pozornici, a terasa kluba je bila puna. Pjevačica je za ovaj nastup odjenula bijelu šljašteću haljinu, a u kosu je stavila ekstenzije.</p><p>- Jeste tu najlipše djevojke? - upitala je dame u publici pa zapjevala singl 'Generale'.</p><p>Atmosferu je zagrijala hitom 'Uno momento', a onda su uslijedili 'Otrove', 'Imaš pravo'...</p><p>- Pisala san je kad san bila u emotivnoj krizi - najavila je izvedbu pjesme 'Pogled ispod obrva'.</p><p>Publiku je oduševila starim hitovima 'Krivi spoj', 'Dalmatinka', 'Paloma nera'...</p><p>Koncert nije prošao bez 'Moje štikle' kada je zavladala najveća euforija u klubu. Nakon veselih singlova uslijedile su emotivne balade 'Dobrodošao u klub', 'Alcatraz' i 'Grad bez ljudi'.</p><p>- Nema Graše večeras - kazala je Splićanka te je izvela njihov duet 'Unaprijed gotovo'.</p><p>- Ja sam mislila da ćemo možda i odgoditi koncert, ali to bi bilo teško - iskreno je priznala pa zapjevala 'Virujen u te'.</p><p>Hit 'Prijateljice' izazvao je emocije publike koja je mobitelima htjela ovjekovječiti trenutak. Fanovi su jedva dočekali pjesmu 'Rođeno moje', a 'Djevojka sa sela' također je podigla raspoloženje brojnih Splićana.</p>