Shakira hit pjesmu posvetila Piqueu? 'Nemoj mi reći da ti je žao. Čestitam, dobar si glumac'

Nakon što je Shakira (45) potvrdila da su se ona i njen dugogodišnji partner Gerard Pique (35) rastali, obožavatelji su počeli analizirati njene pjesme. Uočili su da u jednoj pjesmi pjevačica govori o prevari.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesma 'Te felicito' (Čestitam ti), koju Shakira pjeva s Rauw Alejandrom, ima više od 69 milijuna pregleda na YouTubeu, a mnogima se čini da su riječi pjesme upućene upravo Piqueu, pišu strani mediji.

Pjesma je bila uspješna i prije vijesti o razlazu Shakire i Piquea, međutim, čini se da je nakon službene objave o prekidu i glasinama o Piquevoj aferi, pjesma dobila novo značenje.

Tema pjesme je prevara, a govori o pojedincu za kojeg je utvrđeno da je prevario svog partnera, što mnogi sada smatraju primjerenim za Piquea.

- Shvatila sam da je sve tvoje lažno. To je bila kap koja je prelila čašu. Nemoj mi reći da ti je žao, to se čini iskreno, ali ja te dobro poznajem i ja znam da lažeš. Čestitam ti, kako dobro glumiš, u to ne sumnjam. Trebao bi dobiti Oscara - stihovi su pjesme.

U pjesmi Shakira i Rauw Alejandro stalno kritiziraju jednu osobu vezi koja uvijek iznevjeri drugu.

- Ta jeftina filozofija, ne padam na to. Žao mi je, ne vozim više taj bicikl. Ne podnosim ljude koji sjede na dvije stolice - nastavljaju se stihovi.

Najčitaniji članci