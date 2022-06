Shakira i Pique skupa su bili više od 12 godina, ali presudila im je nogometaševa prevara

Iskreno, brak me plaši. Ne želim da me vidi kao svoju ženu, već više kao svoju djevojku, ljubavnicu. To je poput tog zabranjenog voća, radije ga držim na prstima i da misli kako je sve moguće ovisno o njegovom ponašanju, rekla je svojedobno Shakira (44) kad je objašnjavala zašto se ne želi vjenčati s nogometašem Gerardom Piqueom (34).