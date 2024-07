Shannen Doherty razvela se dan prije smrti: Teško je bez podrške koju ste mislili da ćete imati...

Glumica i zvijezda kultne serije 'Beverly Hills 90210', Shannen Doherty, razvela se samo dan prije vlastite smrti od supruga, fotografa Kurta Iswarienka, tvrdi Page Six. Glumica se odlučila odreći naknada za uzdržavanje supružnika, a strani mediji dodaju da su razvod riješili izvan suda.

Glumica Shannen Doherty otkrila da boluje od raka dojke | Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

Glumica je dokumentaciju potpisala u petak, 12. srpnja, dok je fotograf dokumentaciju potpisao u subotu, 13. srpnja kada je glumica i preminula nakon borbe s rakom dojke.

U dokumentaciji je stajalo da je 'obostrana želja da se postigne konačno rješenje svih zajedničkih imovinskih interesa te sva pitanja koja se odnose na imovinu'.

Glumičina dugogodišnja publicistica, Leslie Sloane, objavila je da je glumica umrla okružena svojim najbližima.

- Odana kći, sestra, teta i prijateljica bila je okružena svojim voljenima, kao i svojim psom Bowiejem - rekla je za People i dodala:

The 5th Biennial Stand Up To Cancer - Los Angeles | Foto: RE/Press Association/PIXSELL

- Obitelj traži njihovu privatnost u ovom trenutku kako bi mogli tugovati u miru.

Ubrzo nakon što je glumica preminula, njezina prijateljica Tara Furiani prozvala je Iswarienka (50) zbog nedostatka 'humanosti' tijekom njegove i glumičine gorke brakorazvodne bitke, koja je započela u travnju 2023., tvrdeći da je Iswarienko 'odugovlačio s otkrivanjem prihoda na sudu u nastojanju da odgodi presudu ili isplatu'.

- Život je tako težak... život je izuzetno težak s rakom i bez podrške koju ste mislili da ćete imati - tvrdila je Furiani i dodala kao mnogi 'nemaju pojma s čime se ljudi nose i kroz što prolaze'.

Malibu: Glumica Shannen Doherty udala se za fotografa Kurta Iswarienka, arhiva | Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Toga je bila svjesna i Shannen.

- On se nada da ću ja umrijeti prije nego što mi bude morao platiti dok on nastavlja živjeti svoj život i izbjegava svoje odgovornosti prema svojoj umirujućoj ženi više od 11 godina - rekla je tom prilikom.

Iswarienkov odvjetnik odbacio je njezine tvrdnje, navodeći da je Iswarienko htio finalizirati razvod u rujnu 2023. nagodbom, što je ona zanijekala jer je on odugovlačio s informacijama koliko je zaradio u ranim fazama njihova braka.

Doherty i Iswarienko vjenčali su se u listopadu 2011. godine u Kaliforniji, a razveli su se zbog njegove nevjere.