Shaq će partijati na Zrću, a u Belgiji je pojavom 'ukrao' show

Umirovljena košarkaška legenda Shaquille O'Neal (47) sletjela je u popodnevnim satima nedjelje u Zadar, a dan kasnije nastupit će na Zrću, u Noa Beach Clubu. Nakon što se umirovio, Shaq radi kao sportski komentator, ali obožava glazbu te gradi DJ karijeru. U zračnoj luci je dijelio autograme i fotografirao se s fanovima, dobro raspoložen pred nastup.

Dobrog raspoloženja Shaqu nije nedostajalo ni na nedavnom festivalu Tomorrowland u Belgiji. Osvanuo je bivši NBA centar na Twitteru u snimci jednog od njegovih provoda. Snimljen je kako pleše u prvom redu uz ogradu popularnog festivala, a snimke su oduševile mnogobrojne korisnike i obožavatelje.

Just walked into @tomorrowland and it’s at 10/10 @Modestep @SHAQ pic.twitter.com/jqhRoLEdIQ