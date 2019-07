Shaquille ekskluzivno: Draženu sam posvetio stih svoje pjesme

Iako bi bilo za očekivati da je zub vremena učinio svoje, legendarni Shaquille O’Neal (47) nije se previše promijenio u odnosu na zadnjih nekoliko susreta i razgovora u proteklih 15-ak godina. A nisu se nimalo promijenili ni njegov vedri duh ni smisao za humor. Čim smo mu pokazali uokvirenu fotografiju iz 2006. na kojoj tijekom All Star Weekenda pozira s novinama 24sata, osmijeh mu se razvukao od uha do uha.

POGLEDAJTE CIJELI INTERVJU:

- Kako sam ovdje bio mlad i lijep - rekao je te pažljivo pogledao i ostale fotografije snimljene tijekom ranijih intervjua s našim novinarom Tomislavom Gabelićem, od Atlante 2003., preko Los Angelesa, Las Vegasa, New Orleansa...

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Popularni Shaq oduvijek je bio meta obožavatelja i novinara, a za razliku od ostalih svjetskih zvijezda, kako iz svijeta sporta, tako i showbizza, nikad nije bježao od kamera i mikrofona. U cijelom tom cirkusu koji vlada oko njega uvijek je ostavljao dojam pristojnog i pristupačnog čovjeka koji ima vremena za sve. Intervju, selfie, autogram...

Uvijek je imao nešto reći i redovito je to bilo interesantno. Baš kao što je bio i tijekom razgovora na Zrću, uoči njegova DJ nastupa u Noa beach clubu.

ON JE PARTY MANIJAK Shaq nastupa pod imenom DJ Diesel, jednim od mnogih nadimaka

Za početak smo ga upitali za dojmove o Zrću, Zadru...?

Hrvatska je lijepa zemlja, krasni su i ljudi, lijepo smo se proveli i sjajno zabavili u ovih nekoliko dana te mi je definitivno drago da sam došao. Nadam se da će biti još prilike.

Koliko znate o Hrvatskoj?

Znam da iz nje dolazi najbolji Europljanin koji je zaigrao u NBA ligi Dražen Petrović. Toni Kukoč i Dino Rađa su mi također zadali dosta muka u nekim utakmicama, znam da iz vaše zemlje i zemalja koje je okružuju dolazi dosta dobrih košarkaša. A dolazi i jedan za koga ni vi još niste čuli.

Koji?

O’Nealović, ha, ha, ha... Da, jednom zgodom sam zabio 12 slobodnih bacanja zaredom, što baš i nije bila moja specijalnost, pa sam rekao treneru: ‘Od danas me zovite O’Nealović’.

Zbog čega?

Zbog toga što nikad nisam čuo za nekoga ‘vića’ koji nije bio dobar šuter. Svi koji su u NBA došli iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore ili Bosne i Hercegovine dobri su šuteri, a većini prezime završava na ‘vić’ ili ‘ić’. A Dražen je bio prvi koga sam primijetio. Tek sam došao u NBA svijet i nisam bio neki šuter, a on je trpao kao lud u dresu Netsa. Jednom je zabio 52 s takvom neviđenom lakoćom. Zbog toga sam ga volio...

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Zbog toga ste mu posvetili i jedan stih svoje pjesme?

Da, ‘I want to shoot like Petro’. Mogao sam napraviti puno toga na terenu, ali nisam bio šuter, a Dražen je bio jedan od najboljih. Jedna stvar me fascinira, tu sam već nekoliko dana, prošao sam puno gradova i nigdje nisam vidio koševe ni djecu kako šutiraju. Gdje svi vi ‘vići’ vježbate šut.

Nažalost, hrvatska košarka više nije ono što je nekad bila. Nego, jeste li znali da legendarni košarkaš George Mikan i trener NFL momčadi New England Patriotsa Bill Belichick imaju hrvatske korijene?

Mikan? Stvarno? Nisam znao, ali sam čuo za Belichicka. Znam da je i Mirko Cro Cop Filipović odavde, ako se ne varam i Stipe Miočić te još neki borci. Lijepo je vidjeti da ljudi iz tako male zemlje dominiraju u raznim sportovima.

Iako je Shaq pravi gorostas od 216 cm i 150 kg, s nogom 56, rodio se kao posve uobičajena beba teška tek nešto više od tri kilograma i duga 50 cm. U mladosti je obožavao ‘macaroni and cheese’, a zbog očeva vojnog poziva često je putovao i selio se. To ga je naučilo disciplini i brzoj prilagodbi na nove sredine.

Koliko je na vaš odgoj utjecao otac?

Jako puno. Iako je majka moj životni uzor, otac je imao i te kakvog utjecaja. Bio je narednik koji je obučavao mlade vojnike, jako strog. On me naučio da moram poštovati sve ljude, bez obzira na to tko su i odakle dolaze. Rođen sam u New Jerseyu, jedno vrijeme živio sam u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj, potom u Teksasu, Louisiani...

U dokumentarcu koji je snimljen u vašoj kući primijetili smo golemi krevet. Koliko je velik?

Dug je 6, a širok 5 metara, dovoljan da u njega stanu sva moja djeca. Obožavam svoju djecu i nastojim što više vremena provoditi s njima.

Sin Shareef je krenuo vašim stopama, dobar je košarkaš, može li vas nadmašiti?

Ne želim da me nadmaši, želim da bude najbolji što je moguće. A u nečemu je već bolji od mene, on je O’Nealović, jako je dobar šuter...

Gdje čuvate sve svoje trofeje?

Nigdje, nemam nijedan. U mladosti sam sve pehare i trofeje morao dati ocu na čuvanje, valjda da si ne umislim da sam važan. Kad je otac umro, sve sam ih pokopao s njim. Čak i NBA prstenje.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Snimili ste jako puno filmova, koja vam je uloga najdraža?

Teško pitanje, možda ‘Blue Chips’. Bio sam mlad, na početku karijere, glumio sam sa suigračem i prijateljem Anfernee Hardawayem, koji je danas trener u Memphisu. A i film je dobar, volio bih da ga pogledaju mladi košarkaši.

Jeste li znali podatak da je u zadnjih 36 finala NBA lige nastupio barem jedan vaš suigrač?

Čuo sam za taj podatak, stvarno zvuči nevjerojatno. Znači da sam igrao s dobrim suigračima.

Koji vam je najdraži suigrač?

Kobe Bryant.

Iako ste imali nekih nesporazuma, navodno i svađa?

Kobe Bryant!

Ok, a tko je najbolji košarkaš u povijesti?

Michael Jordan, bez imalo dvojbe.

Protiv koga vam je bilo najteže igrati, tko vam je bio najteži suparnik?

Hakeem Olajuwon. Sjajan tehničar, sjajan šuter, a opet dovoljno snažan i brz da se može nositi s bilo kim.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Nedavno je provedena anketa o tome što navijači više vole - trice ili zakucavanja. Koje je vaše mišljenje?

Zakucavanja, definitivno. Zar bih mogao odgovoriti nešto drugo?

Koliko ste ploča razvalili snažnim zakucavanjima?

Sedam, ako se ne varam.

Najbolja momčad za koju ste igrali?

LA Lakersi, s njima sam osvojio tri prstena, tako da nema previše dileme.

Koje vam je draže zlato, s OI-ja u Atlanti ili SP-a u Kanadi?

Svjetsko, jer sam puno više igrao.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Tko priređuje najbolje partyje među NBA košarkašima?

O’Nealović, tko bi drugi.

Tko je najzabavniji?

LeBron James, od prvoga dana otkad se pojavio. A od stranih igrača Yao Ming, izgleda jako ozbiljan, ali voli se šaliti.

Imate jako puno poslovnih uspjeha, lance brze hrane... Što više volite - piletinu ili krafne?

Piletinu.

Trumpa ili Obamu?

Ha, ha, ha... Naravno, Obamu...

Možete li nam pokazati nekoliko plesnih koraka?

Ne znam plesati. Ali, ‘ajde, pokazat ću vam na pozornici.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Izdao je svoj rap album 1993., a pokazao da zna i zemljopis...

I love you Zrće, I love you Croatia, and also Serbia, Bosnia, Macedonia, ponovio je više puta tijekom večeri. Oko 2000 partijanera uzvratilo mu je urlikanjem.

Glazbom se bavi od 1993., kad je izdao rap album ‘Shaq Diesel’. Od 2015. nastupa po festivalima i klubovima.

