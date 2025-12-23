Sve pršti od emocija u 'Ljubav je na selu'! Farmeri odabrali koga vode na romantična putovanja

Nastavljaju se posljednja izbacivanja prije odlaska na romantično putovanje, a svoju konačnu odluku morao je donijeti neodlučni Tomislav. Nakon što je Seidi, Viki i Nini udijelio nekoliko komplimenata, odlučio je da želi još bolje upoznati - Viktoriju.

- Pakuj kofere i idemo na izlet - poručio joj je i zagrlio je, a ona je priznala kako nije očekivala.

Uzbuđen je bio i Josip E. jer sve tri dame su mu prirasle srcu pa je vagao do zadnje sekunde, priznavši da se vodio osjećajem. S njim na putovanje ide Kanađanka Dottie, koja šok nije mogla sakriti, no bila je i više nego oduševljena.

- Bilo mi je žao... Bio je tu u igri ego, malo me to 'piknulo'. On je mora zaslužiti - poručila je Iris, koja se također nadala da će biti odabrana.

Josip i Dottie ostali su skupa uživati u suncu, moru poljupcima i planiranju budućnosti: 'Prelijepa si i mislim da si ti žena za mene.'

Foto: RTL

- Ne želim ga mijenjati i nadam se da ni on ne želi mijenjati mene. Nadam se da smo se zaljubili u to što jesmo... Čitav svijet je pred nama - kazala je i Dottie.

A iako je priznao kako sumnja da će se na njegovu imanju razviti neki dublji osjećaji, i najmlađi farmer Dejan morao je odabrati između Miljane i Dore.

- Kod Dore mi se ne sviđa što me vrijeđa, a kod Miljane što priča puno i tvrdoglava je - požalio se, no ipak našao i lijepe riječi: 'Slatke ste, ljubazne, mala je razlika.'

Nakon sekundi napetosti, odlučio se da s njim putuje - Dora.

- Imala sam osjećaj da ću biti odabrana, a osjećaj me nikad ne vara - nije mogla sakriti sreću.

- Možemo krenuti prijateljski pa vidjeti dalje - poručio je Dejan svojoj odabranici.

- Ona je šutljiva i mislim da mu godi. A ono što sam ja, koja pričam, to mu svakako nije to - poručila je Miljana za kraj.

Foto: RTL

A napeto je bilo u Baranji kod Josipa Đ. Iako je kemija sa Ksenijom neporeciva, otkako je na imanje došla Maya, farmer je itekako ostao zaintrigiran.

- Srce mi lupa, ruke mi se znoje, nervozna sam... Ali poprilično sam sigurna da će izgovoriti moje ime - Ksenija je čekala odluku.

- Moja odluka je - Ksenija - poručio je Josip sa smiješkom.

Ona mu je potrčala u zagrljaj, a pao je i prvi poljubac.

- Nisam mogla vjerovati da ću se u emisiji zaljubiti... Ali kad se najmanje nadaš, to se dogodi - Ksenija je emotivno kazala: 'Voljela bih da to bude to!'

Foto: RTL

Do zadnje sekunde vagao je i povučeni Robert kojeg su čekale tri snažne dame - Riva, Ankica i Sanja. Prvo je izbavio Rivu, a zatim poželio posljednju minutu razgovora s preostale dvije djevojke kako bi ga dodatno uvjerile u svoje dobre namjere i iskrene osjećaje.

Ankica mu je direktno kazala da s njim itekako vidi budućnost, no Robert je priznao kako joj ne vjeruje u potpunosti. Ipak, ona mu je pročitala emotivno pismo koje mu je napisala i u njemu probudila neku novu nadu.

Sanju je, pak, upitao je li došla zbog njega ili promocije.

- Kakve promocije, došla sam tražiti srodnu dušu - odgovorila je iznenađeno, potvrdivši mu da ga zasad vidi samo kao prijatelja.

Došao je trenutak odluke - a odabrana je Ankica!

- Uspjela sam! Isplatilo se biti strpljiva oko Roberta - bila je zadovoljna: 'U budućnosti nas vidim na njegovom imanju!'

- Nisam ta jer nisam za selo. Ostajemo prijatelji! - zaključila je Sanja.

Foto: RTL

A Dejana je čekalo novo iznenađenje. Dora je odlučila da ipak neće s njim na romantično putovanje: 'Osjetila sam da nema neke kemije između nas.'

No mladi se farmer nije previše ljutio, već je odmah nazvao Miljanu, koja je uskočila na Dorino mjesto i krenula pakirati kofere: 'Idemo na prijateljski medeni mjesec!'

Foto: RTL

Kako će započeti romantična putovanja i kamo putuju farmeri i dame, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' - u ponedjeljak od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.