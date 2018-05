'Sharknado 6' napokon je dobio svoj prvi video i datum objave

Kako smo već najavili tijekom ožujka, jedan od najbizarnijih filmskih serijala, 'Sharknado', stigao je svojem koncu. Kuća SyFy odlučila je da će napokon okončati ovu franšizu F-filmova. Na žalost, neće to učiniti prije nego što snime i posljednji, šesti film u serijalu.

Foto: Twitter/Screenshot

Naravno, kako je posljednji film u pitanju, 'Sharknado 6' bit će iznimno bizaran i pretjeran po apsolutno svakom slučaju. Peti nam je film pokazao kako je glavni lik, Fin, ostao je sam na svijetu kojeg je uništio sharknado. A kako je apokaliptični napad ludih morskih pasa uništio sve, jedino rješenje je da Fin otputuje u prošlost kako bi 'popravio svijet'.

Jasno, na putu do restoracije naše kule zemaljske će mu na put stati nacisti, dinosauri, vojska vitezova, Noina arka i mnogi drugi neprijatelji.

Pogledajte prvi foršpan

Fin’s not gonna let a little thing like linear time stop him.



THE LAST SHARKNADO: IT'S ABOUT TIME premieres August 19 on @SYFY. #Sharknado6 pic.twitter.com/wmsEgwXPat