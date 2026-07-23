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Sharon Osbourne otkrila kako je Ozzy htio da ga fanovi pamte...

Piše Maša Mai Čigir,
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Sharon Osbourne otkrila kako je Ozzy htio da ga fanovi pamte...
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Foto: Instagram
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Supruga Ozzyja Osbournea otkrila je kako bi legendarni glazbenik želio da ga obožavatelji pamte

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Sharon Osbourne je u emotivnom intervjuu, povodom prve godišnjice smrti svog supruga Ozzyja Osbournea, otkrila kako bi legendarni glazbenik želio da ga obožavatelji pamte, a govorila je o njegovoj privatnoj strani te o vrijednostima koje su mu bile najvažnije.

Ozzy Osbourne's funeral cortege travels through Birmingham
Foto: Jack Taylor

Sharon je za BBC Radio WM pričala o velikom broju počasti koje se posljednjih dana odaju glazbeniku koji je preminuo u srpnju 2025. godine. Ozzy Osbourne, poznat i kao 'Princ tame', preminuo je u dobi od 76 godina nakon dugogodišnjih zdravstvenih problema, a Parkinsonova bolest dijagnosticirana mu je 2019. godine.

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 - Bio je autentičan. Nikada se nije pretvarao da je netko drugi. Uvijek je govorio ono što misli i s njim ste znali na čemu ste. Bio je jednostavno iskren, nevjerojatno iskren i duhovit - opisala ga je kao iskrenog, ali i duhovitog čovjeka koji nikada nije izgubio 'svoje ja'.

Sharone se prisjetila i njihovih mnogih svađa, ali je i naglasila kako bi ih vrlo često završili smijehom.

- Znali smo se najgore posvađati, ali na kraju bismo se uvijek smijali jer bi rekao nešto toliko smiješno da se nismo mogli suzdržati - rekla je.

Foto: Instagram/orijent

 - Kao što bi Ozzy rekao: 'Kad me se sjetite, samo pojačajte glazbu do daske i zabavljajte se uz nju - rekla je Sharon kad su je pitali kako bi njen pokojni suprug htio da ga obožavatelji pamte.

Potvrdila je kako će se nastaviti humanitarne akcije koje su započele u sklopu njegova posljednjeg koncerta, a na kojem se prikupljao novac za organizacije kao što su Cure Parkinson's, dječjeg hospicija Acorns i dječje bolnice u Birminghamu. Sharon je istaknula kako je upravo ta bolnica Ozzyju bila posebno važna jer je on kao dijete tamo proveo šest tjedana na liječenju od hripavca.

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Osim toga spomenula je i nastavak prikupljanja sredstava za istraživanje Parkinsonove bolest te se osvrnula i na grad koji je njen suprug posebno volio, Birmingham.

- Ovo je dom metala. To je Ozzyjev dom, ovdje je rođen i to je volio. 'Dan Ozzyja' ne bi imao smisla nigdje drugdje. Bio je dobar čovjek velikog srca koji je želio pomoći svojoj zajednici - rekla je.

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