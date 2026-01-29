Obavijesti

Sharon Stone bit će pratnja austrijskom "kralju šaumrola" na bečkom Opernom balu

Piše HINA,
Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Desetljećima je ovaj poslovni čovjek i osoba iz bečkog visokog društva bio poznat po tome što je pozivao poznate američke zvijezde, od Kim Kardashian do Jane Fonde, da mu budu pratnja na balu

Holivudska ikona Sharon Stone, poznata po svojim izvanrednim izvedbama snažnih ženskih uloga u filmovima poput "Sirove strasti" i "Casino", prisustvovat će ovogodišnjem Opernom balu u Beču.

Tradicionalni događaj koji će se održati 12. veljače krunski je dragulj austrijskog društvenog kalendara i privlači oko 5000 sudionika.

- Operni bal je svjetski poznati događaj, a operna kuća je čarobno mjesto. Veselim se što ću se uroniti u ovaj svijet - rekla je Stone u priopćenju koje je objavio tim slastičara Karla Guschlbauera, poznatog kao austrijskog "kralja šaumrola". 

- Njezina karizma, elegancija i društvena predanost savršeno se uklapaju u naš brend i naše razumijevanje kulinarske kulture - priopćio je Guschlbauer.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Desetljećima je ovaj poslovni čovjek i osoba iz bečkog visokog društva bio poznat po tome što je pozivao poznate američke zvijezde, od Kim Kardashian do Jane Fonde, da mu budu pratnja na balu, što je privlačilo značajnu medijsku pozornost.

Guschlbauer vodi lanac istoimenih pekara koje su specijalizirane za kruh i tradicionalne austrijske kolače. 

