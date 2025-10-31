I stvarno je u redu koristiti svaki djelić privlačnosti koji imaš, upravo ovdje, upravo sada. Jer svatko ima svoju vrstu privlačnosti, svoju posebnu stvar, i trebaš ići za tim. Tko ti može braniti da budeš lijepa, kaže Sharon Stone
FOTO Hejteri napali Sydney zbog 'gole' haljine, ali stigla je podrška: 'Iskoristi sve što imaš'
Ne stišavaju se reakcije na haljinu koju je američka glumica Sydney Sweeney (28) odjenula za prestižni event 'Variety Power of woman' u Los Angelesu u srijedu navečer.
Zvijezda serija "Euforija" i "Bijeli lotos" na pozornicu je izašla u srebrnoj, potpuno prozirnoj haljini od kristalne mreže, kreaciji dizajnera Christiana Cowana, koja je malo toga ostavljala mašti. Dok je njezina figura bila u prvom planu, Sweeney je za govornicom govorila o osjećaju podcijenjenosti i borbi da je se shvati ozbiljno. Upravo je taj kontrast podijelio javnost i izazvao žestoke reakcije diljem svijeta.
POGLEDAJTE GALERIJU:
- Znam kakav je osjećaj biti podcijenjen, da vas ljudi definiraju prije nego što ste imali priliku definirati sami sebe - rekla je, dodavši: "Znam kakav je osjećaj morati dokazivati da zaslužujete biti ovdje, biti viđeni, biti shvaćeni ozbiljno."
Svoj je govor povezala s ulogom u nadolazećem filmu "Christy", u kojem tumači pionirku boksa Christy Martin, ženu koja se borila u dominantno muškom sportu i preživjela zlostavljanje.
- Svatko od nas ima svoju borbu, a Christy nas sve podsjeća da snaga ponekad ne izgleda glasno. Ponekad se radi samo o tome da se iznova i iznova dižete na noge, bez obzira na to tko gleda - poručila je Sweeney.
Međutim, snažna poruka o unutarnjoj snazi i borbi za priznanje ostala je u sjeni odvažne haljine. Srebrna kreacija, izrađena od metalne mreže i kristala, bila je oblikovana oko korzeta koji je naglašavao njezin struk, dok je prozirni materijal u potpunosti otkrivao njezine grudi. Upravo je ta modna odluka postala predmetom spora.
Nedugo nakon što su se fotografije i videozapisi s događaja pojavili na internetu, društvene mreže su eksplodirale. Mnogi korisnici optužili su glumicu za licemjerje, tvrdeći da je njezin izbor odjeće potkopao vlastitu poruku o tome da želi biti shvaćena ozbiljno.
- Doslovno stoji na pozornici i govori o tome kako je podcijenjena, dok nosi haljinu koja njezino tijelo stavlja u veći fokus od njezine poruke - jedan je od komentara na društvenim mrežama, a drugi se nadovezao: "Kako da se usredotočimo na njezine riječi kad su prva stvar koju vidimo njezine grudi?"
POGLEDAJTE GALERIJU:
Oglasila se i konzervativna TV voditeljica Megyn Kelly.
- Protivim se ovome. Ne odobravam haljinu koju je nosila jer je potpuno prozirna. Možete joj vidjeti cijele bradavice. Podsjetila me na Kim Kardashian koja previše otkriva i time oduzima ono što je najseksi, a to je da se svaki muškarac nada da će biti onaj izabrani koji će ih vidjeti u stvarnosti. Malo je ostavila mašti - pojasnila je Kelly.
Ipak, nisu svi dijelili negativno mišljenje. Brojni obožavatelji, ali i holivudske kolegice, stali su u obranu Sydney Sweeney, ističući da žena ima pravo izražavati se kako želi i da je njezina odjeća odraz samopouzdanja.
Najglasnija u njezinoj obrani bila je legendarna glumica Sharon Stone.
- U redu je koristiti ono što ti je priroda dala. Stvarno je u redu. Znate, teško je biti seksi, i mislim da svi to znamo - izjavila je 67-godišnja zvijezda "Sirovih strasti".
- I stvarno je u redu koristiti svaki djelić privlačnosti koji imaš, upravo ovdje, upravo sada. Jer svatko ima svoju vrstu privlačnosti, svoju posebnu stvar, i trebaš ići za tim. Tko ti može braniti da budeš lijepa - dodala je.
Podršku joj je na crvenom tepihu pružila i Jamie Lee Curtis, koja je s osmijehom prišla Sweeney, pokazala na njezinu haljinu i srdačno je zagrlila. Obožavatelji su također branili njezin izbor odjeće.
- Smiješno mi je kako je ovo događaj o osnaživanju žena, a 90% komentara su ljubomorne žene koje je mrze - primijetio je jedan korisnik Instagrama.
Sama glumica je i ranije govorila o percepciji javnosti i statusu "seks simbola" koji joj se često pripisuje. U nedavnom intervjuu za Variety, odbacila je tu etiketu.
Dodala je kako se nada da može inspirirati druge žene da budu samopouzdane i "pokažu što imaju". "Ne biste se trebali ispričavati, skrivati ili pokrivati u bilo kojoj prostoriji", poručila je. Zanimljivo je da je ranije otkrila kako je u srednjoj školi razmišljala o operaciji smanjenja grudi, ali ju je majka odgovorila od toga, na čemu je danas zahvalna. "Sviđaju mi se. One su moji najbolji prijatelji", izjavila je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+