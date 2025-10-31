FOTO Hejteri napali Sydney zbog 'gole' haljine, ali stigla je podrška: 'Iskoristi sve što imaš'

Ne stišavaju se reakcije na haljinu koju je američka glumica Sydney Sweeney (28) odjenula za prestižni event 'Variety Power of woman' u Los Angelesu u srijedu navečer.

Zvijezda serija "Euforija" i "Bijeli lotos" na pozornicu je izašla u srebrnoj, potpuno prozirnoj haljini od kristalne mreže, kreaciji dizajnera Christiana Cowana, koja je malo toga ostavljala mašti. Dok je njezina figura bila u prvom planu, Sweeney je za govornicom govorila o osjećaju podcijenjenosti i borbi da je se shvati ozbiljno. Upravo je taj kontrast podijelio javnost i izazvao žestoke reakcije diljem svijeta.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Znam kakav je osjećaj biti podcijenjen, da vas ljudi definiraju prije nego što ste imali priliku definirati sami sebe - rekla je, dodavši: "Znam kakav je osjećaj morati dokazivati da zaslužujete biti ovdje, biti viđeni, biti shvaćeni ozbiljno."

Svoj je govor povezala s ulogom u nadolazećem filmu "Christy", u kojem tumači pionirku boksa Christy Martin, ženu koja se borila u dominantno muškom sportu i preživjela zlostavljanje.

- Svatko od nas ima svoju borbu, a Christy nas sve podsjeća da snaga ponekad ne izgleda glasno. Ponekad se radi samo o tome da se iznova i iznova dižete na noge, bez obzira na to tko gleda - poručila je Sweeney.

Međutim, snažna poruka o unutarnjoj snazi i borbi za priznanje ostala je u sjeni odvažne haljine. Srebrna kreacija, izrađena od metalne mreže i kristala, bila je oblikovana oko korzeta koji je naglašavao njezin struk, dok je prozirni materijal u potpunosti otkrivao njezine grudi. Upravo je ta modna odluka postala predmetom spora.

Nedugo nakon što su se fotografije i videozapisi s događaja pojavili na internetu, društvene mreže su eksplodirale. Mnogi korisnici optužili su glumicu za licemjerje, tvrdeći da je njezin izbor odjeće potkopao vlastitu poruku o tome da želi biti shvaćena ozbiljno.

- Doslovno stoji na pozornici i govori o tome kako je podcijenjena, dok nosi haljinu koja njezino tijelo stavlja u veći fokus od njezine poruke - jedan je od komentara na društvenim mrežama, a drugi se nadovezao: "Kako da se usredotočimo na njezine riječi kad su prva stvar koju vidimo njezine grudi?"

POGLEDAJTE GALERIJU:

Oglasila se i konzervativna TV voditeljica Megyn Kelly.

- Protivim se ovome. Ne odobravam haljinu koju je nosila jer je potpuno prozirna. Možete joj vidjeti cijele bradavice. Podsjetila me na Kim Kardashian koja previše otkriva i time oduzima ono što je najseksi, a to je da se svaki muškarac nada da će biti onaj izabrani koji će ih vidjeti u stvarnosti. Malo je ostavila mašti - pojasnila je Kelly.

Ipak, nisu svi dijelili negativno mišljenje. Brojni obožavatelji, ali i holivudske kolegice, stali su u obranu Sydney Sweeney, ističući da žena ima pravo izražavati se kako želi i da je njezina odjeća odraz samopouzdanja.

Najglasnija u njezinoj obrani bila je legendarna glumica Sharon Stone.

- U redu je koristiti ono što ti je priroda dala. Stvarno je u redu. Znate, teško je biti seksi, i mislim da svi to znamo - izjavila je 67-godišnja zvijezda "Sirovih strasti".

Sharon Stone i Sydney Sweeney |

- I stvarno je u redu koristiti svaki djelić privlačnosti koji imaš, upravo ovdje, upravo sada. Jer svatko ima svoju vrstu privlačnosti, svoju posebnu stvar, i trebaš ići za tim. Tko ti može braniti da budeš lijepa - dodala je.

Podršku joj je na crvenom tepihu pružila i Jamie Lee Curtis, koja je s osmijehom prišla Sweeney, pokazala na njezinu haljinu i srdačno je zagrlila. Obožavatelji su također branili njezin izbor odjeće.

Sydney Sweeney i Jamie Lee Curtis |

- Smiješno mi je kako je ovo događaj o osnaživanju žena, a 90% komentara su ljubomorne žene koje je mrze - primijetio je jedan korisnik Instagrama.

Sama glumica je i ranije govorila o percepciji javnosti i statusu "seks simbola" koji joj se često pripisuje. U nedavnom intervjuu za Variety, odbacila je tu etiketu.

Dodala je kako se nada da može inspirirati druge žene da budu samopouzdane i "pokažu što imaju". "Ne biste se trebali ispričavati, skrivati ili pokrivati u bilo kojoj prostoriji", poručila je. Zanimljivo je da je ranije otkrila kako je u srednjoj školi razmišljala o operaciji smanjenja grudi, ali ju je majka odgovorila od toga, na čemu je danas zahvalna. "Sviđaju mi se. One su moji najbolji prijatelji", izjavila je.