Sharon Stone mir je pronašla u slikanju, a pomaže joj iscjelitelj: Preživjela je moždani udar...

Legendarna glumica Sharon Stone (65) uživa u mirnijem životu, a u tome joj pomažu tretmani iscjeljivanja. Na novoj fotografiji koju je podijelila sa svojih gotovo četiri milijuna pratitelja glumica sjedi na stoliću za masažu i drži se za ruke s nepoznatim muškarcem.

- Hvala mom iscjelitelju Ra - napisala je kratko uz objavu.

Obožavatelji su hvalili njezin prirodan izgled.

- Bez šminke i ljepša nego ikada - napisala joj je obožavateljica.

Osim uz pomoć iscjelitelja, Sharon mir pronalazi u slikanju, pa na svojim društvenim mrežama voli podijeliti fotografije svojih umjetničkih djela.

Podsjetimo, Sharon je 2001. doživjela moždani udar i imala je jako male šanse da preživi. Nije mogla hodati, nije dobro vidjela niti čula. Njezino zdravlje se pogoršalo te joj je bio otkriven tumor koji je morala odmah ukloniti.

Tada je napravila stanku na vrhuncu karijere. 90-ih je Sharon slovila za jednu od najljepših glumica svih vremena, te je bila zvijezda filmova 'Casino', 'Sirove strasti' i mnogih drugih.

Glumica je 2021. napisala knjigu 'The beauty of living twice' u kojoj je ispričala kako je gradila život iznova nakon moždanog udara.