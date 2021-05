Sharon Stone (63) nema nikakve ovlasti nad objavljivanjem redateljske verzije kultnog filma, piše New York Post.

- Za tridesetu obljetnicu odlučili su pustiti redateljsku XXX verziju filma - rekla je Sharon u australskoj emisiji 'A Current Affair'.

No kad ju je voditeljica Tracy Grimshaw (60) pitala je li se tijekom snimanja filma osjetila iskorištenom na bilo koji način što bi moglo zaustaviti prikazivanje, Stone je to negirala. No rekla je da bi to mogla spriječiti, da je film sniman u današnje vrijeme.

- Postoje nova pravila koja se sada primjenjuju i štite glumce, poput Screen Actors Guilda, no u vrijeme kad sam ja snimala taj film, nije ih bilo, tako da se ne mogu primijeniti na ovu situaciju - objasnila je Sharon.

No unatoč tome što nije zadovoljna odlukom da se pusti ta verzija filma, Stone ne vjeruje u kajanje nad učinjenim.

- Što je učinjeno, učinjeno je, baš poput vjetrova. Jednom kad ih ispustite, ne možete ih povući. Neugodno mirišu i odlaze - rekla je.

Podsjetimo redatelj Sirovih strasti, Paul Verhoeven (82) optužio je 2017. godine glumicu da laže. Naime, Sharon je rekla da su je na setu izmanipulirali kako bi snimili scenu u kojoj bez gaćica križa noge.

- Svaka glumica zna što će se dogoditi ako je zatražiš da skine donje rublje i okreneš kameru prema njoj - rekao je tada.

I ta će se obnovljena scena naći u novim materijalima, među kojima će biti i bonus kadrovi Michaela Douglasa i Sharon Stone. Film bi se uskoro trebao početi prikazivati u kinima, prvo u Francuskoj, a zatim u Australiji, Novom Zelandu i na kraju u Americi, piše Variety.