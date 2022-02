Glumica Sharon Stone (63) najpoznatija po ulozi u 'Sirovim strastima', zadržala je bijelu haljinu iz kultne scene ispitivanja te ostatak kostima iz filma. Uzela je to kao nadoknadu jer je navodno bila znatno manje plaćena od Michaela Douglasa (77). Niz detalja o ulozi te modnim kombinacijama otkrila je u intervjuu za InStyle.

- Imala sam 32 godine kada sam dobila ulogu Catherine Tramel. Bilo je to poprilično kasno s obzirom na godine koje sam tada imala. No, od trenutka kada sam pročitala scenarij, znala sam da sam upravo ja prava osoba za tu ulogu. Bio je to intelektualno složen dio i osjećala sam se kao da stvarno razumijem ulogu. Catherine me podsjetila na neke likove koje je Orson Welles igrao u prošlosti. Ovako komplicirane glavne uloge kao što je meni bila Catherine, jednostavno se ne dodjeljuju tako često ženskim likovima - započela je Stone.

U popularnoj sceni ispitivanja 1992. prekrižila je noge te time pokazala atraktivne obline. Taj je trenutak mnogima ostao u pamćenju, kao i kratka bijela haljina koju je tada nosila. A tu je haljinu, kaže, sama birala.

- Kostimografkinja, Elen Mirojcnik, odvela me je u Rodeo Drive i rekla: 'Možete odabrati bilo koju stvar za svoj lik' - otkrila je glumica.

Sharon je pojurila i odabrala bež kašmir haljinu za svoj filmski alter ego, Catherine Tramel. Međutim, kada je došlo do niza ispitivanja, zamolila je redatelja Paula Verhoevena za pomoć.

- U šali je rekao, nije me briga nosiš li dolčevitu i kosu skupljenu u punđu - prisjetila se.

Tako su, kaže, odlučili za potpuno bijelo izdanje. Elen joj je dizajnirala haljinu u kojoj se mogla opustiti, odnosno sjesti kako želi, a da opet ne otkrije previše. Iako su zajedno dizajnirale haljinu, nije mislila da će privući toliku pažnju. Međutim, na kraju je cijeli film ostao zapamćen baš po toj atraktivnoj sceni.

No, pomirila se s tom činjenicom da ju mnogi pamte po toj sceni u atraktivnom izdanju pa je čak zadržala haljinu, kao i sve ostale kostime iz filma.

- U ugovor sam stavila da mogu zadržati odjeću. Ljudi su mislili da sam luda. No, bila sam manje plaćena u usporedbi s svojim muškim kolegom. Zaradila sam 500.000 dolara, dok je Michaell zaradio 14 milijuna dolara. Tako da je uzimanje kostima bila zaista pametna stvar.